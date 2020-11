Aumentano le piste ciclabili in città: partiti i lavori per la Fermi – Montesanto

Una buona notizia per gli amanti delle due ruote: lo scorso 22 ottobre sono iniziati i lavori per la pista ciclabile Fermi – Montesanto, a Monza. Nello specifico, sono in fase di realizzazione gli 860 metri che si vanno ad aggiungere ai 3,5 chilometri dei progetti Brumosa e Borgazzi/Bettola.

Sono dunque 4,4 i chilometri totali in arrivo: nuove corsie dedicate alle biciclette, che porteranno a 33,7 chilometri il totale delle piste ciclabili in città.

"Il tema della mobilità oggi – soprattutto a seguito della pandemia - è strategico per garantire alla città di continuare a crescere. Serve un progetto unitario che ci consenta di pensare a un nuovo modello: la mobilità di oggi e di domani in città è, infatti, destinata a dividersi – integrandosi - tra trasporto pubblico, privato e sharing solution. Su questa visione stiamo lavorando" hanno spiegato il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Mobilità Federico Arena.

Fermi - Montesanto

Il progetto Fermi - Montesanto prevede una pista ciclabile che collegherà la Brumosa in via Buonarroti (in fase di realizzazione) con quella già presente in via Montesanto. Il tratto interessato parte da via Fermi, all’intersezione con via Buonarroti, e arriva fino in via Sanquirico, dove si collega con la ciclabile esistente. Il tracciato di 860 metri si sviluppa lungo la parte sud di via Fermi, configurandosi come una pista ciclabile bidirezionale. In alcuni tratti, seppur brevi, diventa promiscua su marciapiede. L’investimento previsto è di 121mila euro e i lavori si dovrebbero concludere entro la fine di novembre.

Brumosa

Dopo lo stop della scorsa primavera, a causa dell’emergenza Covid, a giugno è ripreso il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile Brumosa: poco più di un chilometro (1,160 chilometri) che collegherà Monza con Brugherio. L’investimento previsto è di 1 milione e 200mila euro con un finanziamento regionale di 842mila euro, e i lavori si dovrebbero concludere entro la fine di gennaio 2021.

Borgazzi - Bettola

L’intervento in via Borgazzi nasce nell’ambito del progetto "Mobiscuola - Monza in Bici a scuola e al lavoro", sostenuto dal Comune di Monza, da Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), da "Bicincittà" e da "Bikenomist". L’investimento è di 402mila euro e prevede una pista di circa 2,400 chilometri, di cui la metà monodirezionale in entrambi i lati e 800 metri bidirezionale. L’intervento si concluderà entro la metà del mese di dicembre. Sempre nell’ambito di "Mobiscuola" a settembre è stato completato l’adeguamento normativo della pista ciclopedonale di viale Cesare Battisti con l’installazione di nuova segnaletica verticale e realizzazione degli attraversamenti ciclabili.

Viale Lombardia

Si sono invece conclusi i lavori della ciclabile di viale Lombardia che, con un nuovo tratto di 360 metri, ha completato il collegamento alla pista di circa 550 metri già esistente. L’investimento previsto per l’intera riqualificazione dell’area è di 290mila euro.

Elvezia - Lario

Per la primavera - estate 2022 è in programma la realizzazione di una pista ciclabile in viale Elvezia, 1,200 chilometri tra viale Cesare Battisti e via Martiri delle Foibe dove inizia la corsia riservata alle bici della SS36. La pista ciclabile sarà realizzata su carreggiata stradale come pista bidirezionale sul lato est verso Lissone, a ridosso del guard-rail esistente, delimitata da un cordolo di separazione. L’obiettivo è quello di creare una connessione con il tratto realizzato nel 2016 che collega viale Elvezia, all’altezza di via Martiri delle Foibe, con la passerella ciclopedonale sulla Ferrovia che si congiunge con la ciclabile di via della Birona. L’investimento previsto è di 200 mila euro.

Correggio - Stucchi

Nel 2023 è in programma la realizzazione di una pista ciclabile in viale Sicilia, 1,350 chilometri nel tratto compreso tra via Correggio e via Stucchi, che sarà connessa alla pista ciclabile già esistente in via Correggio e che metterà in collegamento la parte sud della città (via Correggio, via Tiepolo, via Foscolo e via Buonarroti) e lo Stadio Brianteo. La pista si inserirà su carreggiata stradale, in contiguità con i marciapiedi esistenti, e il progetto prevede uno sviluppo prevalentemente monodirezionale per senso di marcia con un doppio cordolo di separazione. L’investimento previsto è di 200mila euro.

Ma, a Monza, nel 2021 arriveranno anche otto nuove stazioni di bike sharing. Il Ministero dell’Ambiente, infatti, ha finanziato attraverso il "Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile" («PrIMUS») il progetto del Comune di Monza con 402mila euro (quarto posto assoluto e unico Comune della Lombardia finanziato).