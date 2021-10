Monza sempre più verde: verranno piantati 500 alberi in periferia

San Fruttuoso diventa ancora più green. Martedì 26 ottobre alle 11.30 verranno piantumati 500 alberi autoctoni nell'area verde di via Baradello.

I volontari dell'associazione monzese Selva Urbana Aps, grazie a Fondazione Mission Bambini e a Mediobanca, si è impegnata nella riqualificazione di quello spazio nel quartiere monzese di San Fruttuoso; un'area diventata negli ultimi anni zona residenziale con forti potenzialità di sviluppo e di integrazione. Oggi è infatti inserita nella rete verde del piano provinciale compresa nel Parco sovracomunale Grugnotorto-Villoresi.

"L’intervento di forestazione va a rinforzare la collana di spazi aperti attorno al quartiere di San Fruttuoso che va considerata in modo unitario come una grande fascia inframezzata dalle aree industriali, dalle zone residenziali di via della Taccona e dal cimitero di via Marelli - spiegano i promotori dell'iniziativa -. Una serie di piccoli interventi sugli equipaggiamenti verdi delle vie principali e sulla costellazione di giardini e verde privato di varia qualità permette una maggiore identificazione di tutta la fascia come limite ovest della città. Sull’intera fascia si affaccia un tessuto abitativo molto consolidato, che si caratterizza per una presenza diffusa di giardini e spazi verdi interstiziali e che, periò, trarrebbe motivo di ulteriore miglioramento dalla presenza di un grande spazio aperto ben definito".

A piantumare gli alberi, oltre ai volontari di Selva Urbana, anche gli addetti del Comune e una trentina di dipendenti di Mediobanca.