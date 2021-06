Rifiuti abbandonati: l'immondizia arriva persino da Saronno

Via della Blandoria ci ricasca: rifiuti abbandonati al confine tra Monza e Villasanta con incivili in trasferta persino da Saronno. Tra i rifiuti abbandonati a cielo aperto anche alcuni sacchi di plastica pieni di immondizia distribuiti dal Comune di Saronno per la raccolta differenziata.

La denuncia arriva dal Comitato Plastic Free di Monza: domenica 20 giugno, in occasione del Plogging Day organizzato dal gruppo a livello nazionale, Andrea Barcellesi e Lucio Carlino del gruppo di Monza hanno deciso di passeggiare e ripulire il quartiere Libertà di Monza.

Ma quello che hanno trovato in via della Blandoria li ha lasciati sgomenti. Alcuni mesi prima avevano sollecitato un intervento da parte dei Comuni di Monza e di Villasanta per quella situazione di degrado a cielo aperto più volte segnalata anche dai residenti. Gli operatori ecologici per l’occasione erano intervenuti rapidamente, e per diversi mesi l’area era rimasta pulita.

Fino alla triste sorpresa di domenica. “Abbiamo trovato di tutto e di più – spiega Andrea Barcellesi a MonzaToday –. Sacchi di sfalcio del verde, macerie edili, stampanti, un sacco di fogli di giornale anche bruciacchiati, sacchi abbandonati. Persino un sacco con il logo e la scritta del Comune di Saronno pieno di rifiuti. Ci dispiace: a lungo quell’area era rimasta pulita e oggi siamo di nuovo alle prese con questa situazione. Cheo cosa è successo?".

I due volontari hanno anche raccolto 20 kg di immondizia abbandonata nei giardinetti tra via della Guerrina e via Modigliani.