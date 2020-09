Malore in vacanza, muore comandante dei carabinieri: "Una vita spesa per la giustizia"

Una notizia tragica che ha lasciato un enorme vuoto nella caserma dei carabinieri della compagnia di Vimercate e nel mondo dell'Arma. Pietro Fasano, 56 anni, comandante della stazione cittadina dei carabinieri, è morto nella notte stroncato da un infarto mentre era in vacanza.

Fasano si trovava a Castrovillari, in provincia di Cosenza, in Calabria, per trascorrere un periodo di vacanza con la famiglia. Qui nel pomeriggio di mercoledì è stato sorpreso da un malore. Stando a quanto appreso, è stato soccorso dalla moglie ed è stato poi accompagnato in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Purtroppo però il luogotenente dei carabinieri non ce l'ha fatta ed è spirato nella notte.

A lungo impegnato in tribunale, nel 2016 Fasano era diventato capo della tenenza di Pioltello, lavorando spalla a spalla con il suo comandante Giuseppe Verde. Poi nell'ottobre 2019 era arrivato il trasferimento in Brianza e la nuova avventura a Vimercate agli ordini del comandante di compagnia Mario Amengoni.

"Una vita spesa per la giustizia"

"Lo rivoglio ricordare così: sull’attenti a fianco del suo capitano", il commosso ricordo della Cosciotti, che sui social ha pubblicato un'immagine che ritrae lei, Fasano e Verde a un evento pubblico. "Una vita spesa per la giustizia, una persona squisita, generosa e attenta che a Pioltello aveva avuto il suo primo incarico ‘operativo’ ma ci ha difeso e tutelato senza esitazioni e con ottimi risultati . Voglio salutare il Maresciallo Fasano che ci ha lasciato per sempre questa notte", il suo addio.

"Ci stringiamo attorno alla splendida famiglia che citava in ogni momento ed era tutta la sua vita. Non potremo mai ringraziarlo abbastanza - il commiato del primo cittadino di Pioltello -. Ci lascia sgomenti e addolorati. Buon viaggio Maresciallo".