Una nuova pista ciclabile a Monza: da via Fermi a via Monte Santo pedalando in sicurezza

Lunedì 7 giugno il taglio del nastro. In programma ulteriori percorsi protetti per i ciclisti

Monza inaugura una nuova pista ciclabile: 860 metri da via Fermi a via Monte Santo. Il taglio del nastro lunedì 7 giugno alla presenza del sindaco Dario Allevi e dell’assessore alla Mobilità Federico Arena.

La pista ciclopedonale Fermi-Monte Santo si aggiunge ai 3 km e mezzo di ciclabile realizzati con La Brumosa e il progetto Borgazzi-Bettola. La nuova ciclabile parte da via Fermi, all’intersezione con via Buonarroti, e arriva fino a via Sanquirico, dove si collega con la ciclabile esistente. La Brumosa, che collega Monza con Brugherio, è stata completata alla fine di gennaio. La pista è lunga 2,27 chilometri (1,27 chilometri su Monza e 1 chilometro su Brugherio) per un investimento complessivo di 719 mila euro, finanziato dal Comune di Monza e cofinanziato da Regione Lombardia nell'ambito del POR-FESR 2014-2020 e dal Comune di Brugherio

“Il tema della mobilità – spiega il sindaco – è assolutamente strategico per garantire alla città di continuare a crescere. Serve un progetto unitario che ci consenta di pensare a un nuovo sistema: la mobilità di oggi e di domani in città è, infatti, destinata a dividersi – integrandosi - tra trasporto pubblico, privato e sharing solution. Su questa visione stiamo lavorando”.

L’assessore alla Mobilità Federico Arena è soddisfatto degli interventi in tema di mobilità lenta realizzati dall’amministrazione comunale. “Abbiamo superato il traguardo simbolico dei trenta chilometri di piste dedicate alle due ruote – dichiara - Oggi in città ne abbiamo quasi 34 chilometri, ha precisato. Ma stiamo già pensando al 2022 e al 2023 con altri due chilometri e mezzo e un investimento complessivo di 800mila euro. Senza dimenticare la mobilità in sharing con le biciclette e i monopattini. Abbiamo una rete di 13 stazioni di bike sharing che, entro l’anno prossimo, diventeranno 22 e una flotta di quasi 500 monopattini a disposizione di oltre 22 mila utenti registrati. Un sistema studiato per favorire la sostenibilità attraverso l’offerta di differenti servizi integrati”.