L’orto condiviso nel cuore di Monza

Un orto condiviso a Monza. Si estende il progetto (già esistente e oggetto di rinnovo) che prevede la gestione dell’orto condiviso di via Luca Della Robbia. La gestione dell’area verde rientra in uno dei due patti di collaborazione siglati nelle scorse settimane, presso la sede del Palazzo Comunale, alla presenza del Sindaco Paolo Pilotto e dell’Assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli. Nell’accordo sottoscritto dal comune rientra la manutenzione delle piante e delle strutture, l’organizzazione delle “Giornate del raccolto” in occasione di eventi e feste di quartiere e la realizzazione di visite guidate e laboratori didattici a tema educativo, ambientale ed ecologico rivolte alle scuole.

Tra gli obiettivi la promozione e divulgazione delle conoscenze relative all’habitat del territorio e la sensibilizzazione verso la sostenibilità ambientale. La cura e il mantenimento dell’orto urbano condiviso offre anche un punto di aggregazione per gli abitanti del quartiere Cederna. Attualmente a Monza sono attivi 35 patti di collaborazione. Tra i più diffusi la gestione condivisa di aree cani, orti comunitari, benessere degli animali, protezione dell’ambiente, cultura e biblioteche, sport, sociale e giovani. 13 sono stati sottoscritti con Associazioni/Comitati, 12 con gruppi informali e 10 con singoli cittadini attivi, per un totale di circa 2300 persone coinvolte tra cittadini attivi firmatari e cittadini beneficiari delle proposte.

“L’impegno reciproco è riuscire a trasformare in azioni concrete i sogni di chi si sente parte attiva della nostra comunità. Il valore più autentico di queste collaborazioni è proprio la condivisione: infatti tutti i progetti nascono e si sviluppano attraverso un confronto costante con chi li ha proposti”, ha detto l’assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli.