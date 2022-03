Cem e Plastic Free insieme per mantenere più pulito l'ambiente

Terzo settore e istituzioni uniti per il rispetto e la pulizia dell'ambiente. Cem e l'associazione Plastic Free hanno firmato un patto di collaborazione. Il patto prevede attività di raccolta dei rifiuti abbandonati come da tempo organizza l'associazione a Monza e in diversi comuni della Brianza, sensibilizzare il territorio a un maggior rispetto ambientale, stimolare le buone pratiche di riduzione, riciclo e riuso dei rifiuti. E non ultimo, organizzare eventi insieme, per coinvolgere attivamente il maggior numero di cittadini.

Il debutto il 7 e l'8 maggio in occasione del Weekend Plogging (la pratica di correre o camminare velocemente raccogliendo i piccoli rifiuti che si trovano lungo il percorso) ai quali parteciperanno una quindicina di comuni Cem tra la Brianza e il Milanese. Plastic Free è molto attiva sul territorio di Monza e della Brianza. Nel fine settimana è stata fatta una raccolta "speciale" a Brugherio. "Questa collaborazione è l'inizio di un percorso in salita di cui sono molto soddisfatto - commenta il momzese Andrea Barcellesi, responsabile provinciale Plastic Free - Cem aveva già intercettato il nascente interesse dei cittadini nel tenere puliti i comuni dove abitano con la creazione del progetto di plogging. L'obiettivo di Plastic Free è quello di sensibilizzare sull'abbandono dei rifiuti nell'ambiente e sul corretto utilizzo delle monoplastiche e sicuramente l'unione farà la forza”.

Un progetto nel quale il presidente di Cem, Giovanni Mele, crede profondamente. "Cem Ambiente è una società che ha come core business il servizio di igiene urbana - aggiunge -. Ma non si occupa solo di raccolta rifiuti e pulizia strade. Tra gli obiettivi societari ci sono anche la promozione e valorizzazione della tutela ambientale attraverso iniziative di sensibilizzazione realizzate con e per i comuni o direttamente per i cittadini. In questa ottica è nata la collaborazione con Plastic Free finalizzata a fare rete per le attività di pulizia delle nostre città dai rifiuti abbandonati e, in particolare, indirizzata alla diffusione dell’attività di plogging, cui crediamo molto. Un lavoro comune guidato da sensibilità simili che speriamo porti risultati preziosi nell’attenzione ambientale del nostro territorio”.