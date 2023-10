In Brianza arriva la prima piazza green d’Italia

In Brianza è stato inaugurato il primo “Giardino per il Pianeta” italiano. La Green Climate Square brianzola è al Flover Garden di Desio. Si tratta di un progetto nato in Olanda da un’originale idea green di Tuinbranche Nederland (l’associazione di categoria che riunisce i centri di giardinaggio olandesi) e, negli ultimi anni, si sta espandendo a livello internazionale.

L’atteso taglio del nastro è arrivato in Italia, per la prima volta in un Paese del Sud Europa, in occasione del IGCA 2023, Convegno Internazionale dei Centri Giardinaggio: circa 250 professionisti del settore, provenienti da 19 Paesi nel mondo si sono incontrati al Flover Garden di Desio. L’anno prossimo saranno realizzate nuove Green Climate Square in Francia e Germania. All’inaugurazione del “Giardino per il Pianeta”, sono intervenuti il sindaco di Desio Simone Gargiulo, Mascha Baak Console Generale Paesi Bassi a Milano, Silvano Girelli, Amministratore Delegato Flover, Nada Forbici presidente di Assofloro, Brenda Horstra vice direttore Tuinbranche Nederland e Stefano Donetti presidente Aicg. Un giardino aperto a tutti i clienti, sano e verde, che stimola a impegnarsi attivamente verso le buone pratiche e le soluzioni sostenibili, modello per uno stile di vita consapevole.

“Abbiamo deciso di portare questo primo Green Climate Square – spiega Silvano Girelli, amministratore delegato Flover – proprio a Desio perchè rappresenta una realtà molto antropizzata in cui realizzare un progetto concreto. Spesso si parla di sostenibilità e questo spazio verde ci aiuta a fornire esempi concreti anche ai nostri clienti: buone pratiche da applicare nei nostri giardini per dare un futuro al nostro pianeta”. Il Green Climate Square è un’area dedicata alle migliori pratiche, uno spazio educativo-informativo che possa anche essere di ispirazione per giardini privati e aree verdi pubbliche, sensibilizzando ai problemi ambientali diventando, per l’appunto, un “Giardino per il Pianeta”.

L’obiettivo è quello di impegnarsi per mitigare il cambiamento climatico e cercare di prevenirne le conseguenze, trovando soluzioni sostenibili che consentano di limitarne gli effetti negativi. “La mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, attraverso azioni sostenibili mirate al rinverdimento delle città e all’aumento della biodiversità – ha detto la console generale dei Paesi Bassi Mascha Baak – è un tema che sta a cuore ai Paesi Bassi: e riteniamo che ciascuno di noi, anche attraverso la più semplice e minima attività può, a lungo andare, avere un enorme impatto sul miglioramento delle condizioni di vita di tutte le creature, grandi e piccole. Per questo, come Rappresentanza Diplomatica olandese, con grande gioia siamo qui a sostenere la splendida iniziativa di Tuinbranche Nederland, accolta da Flover Desio: il settore del giardinaggio può svolgere un ruolo enorme nel mettere in moto le persone verso un futuro migliore e più sostenibile. E un garden center è il luogo in cui, con i giusti consigli, chiunque, attraverso anche solo piccole azioni mirate che rendano il proprio giardino, balcone o davanzale una piccola fonte di sostenibilità e biodiversità, può diventare ambasciatore del cambiamento”. In quest’area, gli esperti del garden saranno a disposizione per condividere quattro proposte che consentono di rendere più green il proprio spazio esterno alle persone che vogliono contribuire a un ambiente di vita migliore ma non sanno come farlo. Verranno fornite informazioni su tetti verdi, coperture rivestite di vegetazione realizzate per godere di benefici tecnici come il mantenimento di un ambiente interno fresco; sulla conservazione, il drenaggio e il riutilizzo dell’acqua in giardino; sui vantaggi del manto verde rispetto alla pavimentazione. Attenzione particolare è, infine, riservata al living garden, una soluzione per far convivere nello stesso ambiente vegetazione e animali come api, uccelli e farfalle.

“È scattato il codice rosso per il pianeta – ha detto Brenda Horstra – ma ognuno può fare la propria parte nei nostri giardini. Dobbiamo piantare alberi, raccogliere e recuperare la pioggia, dobbiamo mettere un 'tappeto' verde con piante per aiutare le api, gli uccelli e le farfalle a popolarlo. Lo può fare chiunque perchè abbiamo visto che questo progetto funziona in Olanda e siamo molto contenti che qui sia stata aperta la prima Green Climate Square d'Italia”. Dal 2020, anno in cui è stata avviata l’iniziativa, sono stati installati oltre 50 Green Climate Square nei Paesi Bassi. Dal 2023 poi il progetto è uscito dai confini olandesi con l’inaugurazione di un primo “Green Climate Square” a Edegem, in Belgio. E oggi è la volta dell’Italia.

“È un orgoglio ma anche un impegno – ha sottolineato il sindaco di Desio Simone Gargiulo – ospitare nella nostra città questa prima piazza verde, e ci impone di applicare ancora con più impegno politiche green. Facciamo da apripista per questa iniziativa meravigliosa per la quale coinvolgiamo le nuove generazione fornendo spunti concreti per comportamenti sostenibili”.