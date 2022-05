A Monza e Brianza arrivano i pullman green

Il parco mezzi di Autoguidovie si amplia e diventa green. Venerdì 20 maggio nella centralissima piazza Roma,a Monza, arriveranno i primi autobus della nuova flotta Euro6.

L'annuncio direttamente dall'azienda che ha recentemente modernizzato e rinnovato il proprio parco mezzi. In arrivo, infatti, 27 nuovi autobus caratterizzati da un basso impatto ambientale. I nuovi mezzi entreranno in servizio nell’area di Monza e Brianza e nell’area Milano Sud-Est. La presentazione ufficiale venerdì alle 11 alla presenza di Gabriele Mariani, direttore operations di Autoguidovie, del presidente della provincia di Monza Luca Santambrogio e del sindaco di Monza Dario Allevi.

Già il mese scorso Autoguidovie aveva annunciato un rilancio green dell'azienda sul territorio di Monza e Brianza. Con l'acquisto di 120 autobus elettrici che percorreranno anche le strade del territorio. La gara di acquisto si compone di due lotti: il primo contempla un contratto quadro della durata di 36 mesi per 100 autobus elettrici urbani con una lunghezza compresa tra gli 11,8 e i 12,4 metri, mentre il secondo lotto prevede 20 bus elettrici di una lunghezza compresa tra gli 8,6 e i 9,6 metri. Per tutti è previsto il sistema di ricarica in deposito (overnight) e il relativo servizio di manutenzione. Gli autobus elettrici di Autoguidovie saranno acquistati con il concorso dei finanziamenti messi a disposizione dal PSNMS (Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile), quelli del PNRR (Piano nazionale ripresa resilienza), pensati per il rinnovo del parco autobus e il miglioramento della qualità dell’aria delle città. Le offerte, recita il capitolato di gara, dovranno pervenire entro ore 12 del 27 maggio 2022. Considerando i tempi tecnici previsti per legge e i tempi tecnici di produzione e consegna, la messa in servizio dei nuovi autobus elettrici è prevista per i primi mesi del 2023.