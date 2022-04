In Brianza la grande fattoria urbana: servono fondi per le "case" degli asini

Carlotta, Elisa, Pippo, Neve, Natalino e Felice hanno bisogno di una nuova casa. Una grande stalla di 27 metri quadrati dove i sei asini potranno vivere e condividere i loro bisogni sociali. Ma non solo. Bisogna realizzare anche un locale dove sistemare gli strumenti e i materiali dei laboratori di arte e di falegnameria, nuovi servizi igienici accessibili anche alle persone con disabilità, e un grande recinto con fondo in sabbia per favorire l'incontro e la relazione tra i visitatori (grandi e piccini) e gli asini.

Tutto questo per "trasformare" la fattoria SBA-Raglio di Mezzago in una vera e propria fattoria urbana. La fattoria è presente dal 2013 nel comune brianzolo, ed è diventata un importante punto di riferimento non solo per le famiglie del territorio. Adesso il salto di qualità per trasformarla in una vera e propria city farm con il profondo valore educativo per i bambini, i ragazzi e le persone diversamente abili. Nella certezza del grande aiuto e stimolo che arriva dalla natura e in particolare dagli asini.

"Siamo partiti con una tenda, una tettoia per gli asini autocostruita e un recinto - spiegano i promotori nella presentazione del loro progetto -. Poi abbiamo collocato due monoblocchi da cantiere a supporto delle attività. Come bagno abbiamo usato una toilette chimica da cantiere. Per 8 anni ci siamo arrangiati come potevamo ma abbiamo iniziato da subito a sognare una fattoria… 'vera'. Questo progetto non è bello come la fattoria dei nostri sogni: è più bello, molto più bello, perchè è reale. E possiamo realizzarlo insieme. In questi 8 anni, grazie alle competenze messe a disposizione dai nostri volontari e con il supporto dei nostri soci abbiamo accantonato quasi tutte le risorse necessarie a realizzare una vera fattoria. La pandemia ha messo seriamente in crisi il nostro progetto, che doveva essere realizzato nel 2020, poi rimandato al 2021, ma ancora niente... In questi mesi 'sospesi' abbiamo notato che più il tempo passava più i costi aumentavano. Così ci siamo decisi: serve una Raccolta testarda, per compiere un ultimo sforzo collettivo e poter realizzare le nuove strutture della fattoria SBA-Raglio".

Gli interventi permetterebbero anche l'accesso ai ragazzi disabili che frequentano i centri diurni e i centri socio educativi che, ad oggi, vista la conformazione della fattoria non possono vivere la straordinaria esperienza del contatto con gli asini. "La fattoria che intendiamo realizzare è stata progettata tenendo in considerazione i requisiti strutturali descritti nelle Linee guida sugli IAA (Interventi Assistiti con gli Animali, ciò che un tempo era chiamato pet therapy) affinchè la fattoria SBA-Raglio possa intraprendere il percorso per diventare Centro specializzato in IAA - si legge ancora nella presentazione -. Attualmente i centri specializzati in Italia sono solo 23; noi saremmo il primo centro specializzato della Brianza capace di progettare e realizzare percorsi di educazione assistita con gli animali al fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà, migliorando il benessere, l’autostima e la qualità della vita delle persone coinvolte".