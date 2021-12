Studenti al lavoro raccolgono oltre 350 kg di rifiuti abbandonati

Una mattinata fuori dall'aula con guanti e ramazza per raccogliere i rifiuti abbandonati nel rione. Una mattina di lavoro quella che sabato 4 dicembre ha visto protagonisti gli studenti dell'Istituto professionale Hensemberger di Monza.

Sotto la guida dei referenti locali di Monza Plastic Free i giovani si sono ritrovati in via Solferino e in via Monte Cengio e nelle aree limitrofe hanno trovato di tutto e di più. In una mattinata di raccolto hanno riempito i sacchi della spazzatura con 350 kg di rifiuti abbandonati.

Purtroppo, come al solito, il materiale era variegato: pneumatici, mobili, ruote di biciclette, l'asse di un wc, la parte di recinzione di un cancello pubblico, scatoloni, tantissime bottiglie e cocci di vetro. E le immancabili mascherine gettate in strada e tra i campi.

"Gli studenti della III BL di Scienze applicate hanno fatto un lavoro egregio - spiega Andrea Barcellesi, uno dei referenti monzesi di Monza Plastic Free -. L'iniziativa è inserita in un progetto promosso con Monza Plastic Free. Nei mesi scorsi abbiamo tenuto degli incontri nella scuola, per sensibilizzare gli studenti al rispetto dell'ambiente e alla lotta contro l'abbandono dei rifiuti. Poi dalla teoria siamo passati alla pratica con la pulizia di alcune vie di Monza individuate direttamente dagli studenti".

Il gruppo Monza Plastic Free è molto attivo in città: ogni mese organizza raccolte di rifiuti nei vari quartieri della città. Storica la raccolta di ottobre alla Cascinazza dove è stata messa insieme una tonnellata di rifiuti.

"L'invito ai cittadino è quello di segnalare la presenza di discariche abusive - conclude -. Direttamente agli uffici comunali preposti e sulle piattaforme dedicate".