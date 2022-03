Monza punta sulle auto green: quanti e dove sono i punti di ricarica in città

Monza punta sulla mobilità green. Sono 40 ad oggi i punti di ricarica per auto elettriche attivi sul territorio, tra colonnine a disposizione dei veicoli privati e ‘car sharing’. Prosegue l’iniziativa di mobilità green promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla società AEVV Impianti, l’azienda del gruppo Acsm Agam che nel 2019 si aggiudicò la gara per la realizzazione di un’infrastruttura di ricarica di auto elettriche per 83 colonnine da realizzarsi entro la metà del 2023.

“L’offerta di auto elettriche sul mercato è in costante crescita, un bene per l’ambiente e per il nostro futuro – spiega il Sindaco Dario Allevi - Ma perché la diffusione sia davvero veloce e capillare è doveroso facilitare e agevolare la ricarica dei mezzi. Come Amministrazione siamo impegnati concretamente in questa direzione: con queste 40 postazioni, oltre a quelle in fase di installazione, stiamo dando un segnale importante. Il mezzo elettrico non è più solo un’opportunità per il futuro, ma ormai è una realtà che tutti devono avere la possibilità di utilizzare”.

"Per incentivare le modalità di trasporto sostenibile occorre renderlo competitivo con altri mezzi – aggiunge l’Assessore alla Mobilità Federico Arena - Offrire punti di ricarica dislocati in città significa concedere la possibilità concreta per i cittadini di usufruire di un servizio comodo, agevole e accessibile. La nostra attenzione alle tematiche ambientali è da sempre molto alta. E questa ne è un’ulteriore dimostrazione”. “Stiamo investendo in modo consistente e sistematico nel settore – ha sottolineato Giovanni Chighine, business unit Energia e Tecnologie Smart del gruppo Acsm Agam – Il nostro obiettivo è mettere a disposizione delle comunità locali e dei turisti una rete capillare in modo di garantire continuità di servizio alla mobilità elettrica che è uno dei fattori chiave della transizione energetica, rispetto al quale la nostra società intende recitare un ruolo protagonista e proattivo”.

“E lo sviluppo sostenibile – ha rimarcato il presidente di AEVV Impianti, Giuliano Ghezzi - passa proprio da realizzazioni concrete quali quelle che stiamo completando nel territorio di Monza, comprensorio molto sensibile e attento ai temi ambientali”.

Perchè puntare sull'elettrico in città

L’intento è garantire sempre piu’ servizi al cittadino valorizzando l’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, utilizzando tecnologie innovative in tema di mobilità sostenibile e dotando il territorio comunale di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Ma non solo. Prioritari sono anche il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, riconoscendo il potenziale del trasporto elettrico in termini di riduzione dell’inquinamento, sia atmosferico che acustico.Il contratto ha durata di 12 anni e la società dovrà versare annualmente un importo complessivo di quasi 20mila euro, calcolato come occupazione di suolo pubblico per un totale di 83 infrastrutture di ricarica. AEVV Impianti garantisce al Comune di Monza tre auto elettriche in «car sharing» (in comodato d’uso gratuito) e una cinquantina di tessere di abbonamento al servizio con un limite massimo di quindici ore al mese di utilizzo ciascuna (oltre tale orario viene applicato uno sconto del 20% sul prezzo di listino).

Dove sono i punti di ricarica a Monza

Le 40 colonnine, oggi già posizionate, sono 22 fast e 18 quick e si trovano: parcheggio Porta Monza, via Fermi, via Amati, via Carnia, via dei Mille, via della Guerrina, via De Marchi, via Arosio, via Fiore Martelli, via Foscolo/Ferrari, via Ferrucci, via Cimabue, via Guarenti, via Magenta, via Montevecchia, via Omero, via Pitagora, via Porta Lodi, via Procaccini, via Sempione e viale Sicilia. Tra queste alcune sono dedicate al car sharing: via Montevecchia – Polo Istituzionale, via Sempione, via Guarenti e via della Guerrina.

A brevissimo verranno attivate nuove postazioni: via Arosio, via Magenta, via Amati, viale Sicilia, via Porta Lodi, via De Marchi. A queste si aggiungeranno a breve anche altre 3 colonnine nel centro storico: largo IV Novembre (dedicata al car sharing), piazza Carducci e via Torneamento. Le colonnine potranno essere utilizzate tramite app di Evway e il car sharing potrà essere utilizzato tramite app di E-Vai.

Come funziona il car sharing

Ribattezzata ‘Il car sharing fuori dal Comune’, il servizio E-Vai è collegato con i più importanti centri della Lombardia. Questo modello prevede che le automobili elettriche siano prelevate e riconsegnate presso stalli prestabiliti (E-VAI Point), situati in luoghi strategici della città, come stazioni ferroviarie, università, ospedali e metropolitane, con una copertura capillare su tutto il territorio. E’ un servizio attivo da Monza anche verso tutti gli aeroporti lombardi: l’auto puo’ essere prenotata tramite app, ritirata all’orario desiderato, nel punto piu’ vicino a casa e lasciata successivamente all’ingresso del terminal dell’aeroporto. Per informazioni numero verde 800 77 44 55.