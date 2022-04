L'azienda che trasporta i salumi su truck ecologici con i pannelli solari

La Rovagnati trasporta i suoi salumi su truck ecologici: tir dotati di pannelli fotovoltaici per le unità frigo, di motori a gas naturale liquido (LNG) e tecnologia Hybrid per bilici e motrici. La novità è di questi giorni quando la nota azienda biassonese ha sottoscritto un accordo con GI.MA.TRANS, uno dei principali operatori logistici della filiera agro-alimentare italiana, per l’introduzione dei nuovi green truck nella sua flotta di automezzi con l'obiettivo di incrementarne ulteriormente l'utilizzo.

I green truck rappresentano la nuova frontiera della logistica sostenibile perché dotati di un complesso di tecnologie che garantiscono un’importante riduzione dell’impatto ambientale. Non solo sono mezzi alimentati a LNG, combustibile altamente sostenibile sia per quanto riguarda i livelli di CO2 emessi che per le emissioni ridotte nell’intero ciclo di vita, ma le unità frigo sono alimentate da pannelli fotovoltaici e per bilici e motrici dispongono anche di una tecnologia Hybrid.

"Questa combinazione di tecnologie - fanno sapere dall'azienda brianzola - garantisce una resa frigorifera più che raddoppiata rispetto a un gruppo multi temperatura tradizionale e, grazie al funzionamento 100% elettrico con la corrente prodotta dal generatore collegato al motore del veicolo, consente di avere zero emissioni. Infine, disporre di gruppi frigoriferi installati su motrici alimentate a LNG consente di ridurre l’impatto ambientale anche a livello di rumorosità dei veicoli".

Grazie ai mezzi Green della propria flotta, il Gruppo GI.MA. TRANS risparmia complessivamente emissioni pari a 141 tonnellate di CO2 all’anno. Lo stesso confronto in termini di costi esterni, ovvero di costi per la collettività generati dall’emissione di CO2, NOx e PM, mostra invece un risparmio di oltre 49 mila euro grazie alle consegne effettuate con veicoli Eco.

Un progetto nel quale Rovagnati crede profondamente. “È fondamentale integrare soluzioni innovative che consentano di sviluppare una logistica sostenibile - dichiaraFederica Ferrario, Supply Chain Director di Rovagnati -. La logistica è uno dei settori più importanti nella società contemporanea e non vi può essere una strategia di vera sostenibilità che non la riguardi. Siamo quindientusiasti di questa collaborazione con GI.MA. TRANS, che ci permette di mantenere alte prestazioni riducendo sensibilmente i consumi e l’impatto ambientale".

A guardare al futuro è anche Stefano Quarti, amministratore delegato di Gi.Ma.TRANS. "L’attenzione alla sostenibilità ambientale è un valore che spesso comporta scelte pionieristiche per trovare insieme ai propri partner soluzioni dirette al bene collettivo. Siamo orgogliosi di collaborare con Rovagnati, azienda leader nel suo settore che da tempo ha intrapreso un concreto e importante percorso di sostenibilità".