La grande azienda brianzola che entro il 2040 sarà total green

Tra 18 anni la Schindler diventerà total green raggiungendo l'obiettivo di zero emissioni. Un traguardo molto importante quello che si è prefissato la multinazionale nata a Lucerna nel 1874 e che ha anche una sede in Brianza, a Concorezzo.

L'impegno sarà quello di raggiungere entro il 2040 l'azzeramento delle emissioni di gas serra. "Il momento di agire per il clima è adesso e le aziende come la nostra hanno un ruolo cruciale da svolgere in questo senso - ha dichiarato Silvio Napoli, presidente e amministratore delegato di Schindler Group -. Ponendoci alcuni degli obiettivi più ambiziosi del nostro settore, vogliamo accelerare la transizione verso un futuro a basse emissioni".

La Science Based Targets initiative (SBTi) - l'organismo mondiale che supporta le aziende nel fissare target di riduzione delle emissioni in linea con l’impegno comune a mantenere la temperatura media globale entro 1,5°C - ha approvato sia gli obiettivi a breve termine che quelli a lungo termine di Schindler. L'obiettivo a breve termine del Gruppo per il 2030 prevede una riduzione assoluta del 50% delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle proprie attività, prendendo come riferimento l'anno 2020. Ciò include le emissioni dirette generate dal proprio parco auto, dagli edifici e dai processi (note come emissioni in “ambito 1”), nonché le emissio-ni indirette derivanti dall'acquisto di elettricità, riscaldamento e raffreddamento (“ambito 2”). Inoltre, Schindler mira a ridurre del 42% le emissioni della sua catena del valore (“ambito 3”).

Inoltre, Schindler si è impegnata a raggiungere l’obiettivo zero-emissioni nette entro il 2040 attraverso una riduzione assoluta del 90% delle emissioni di gas serra negli ambiti 1, 2 e 3 rispetto al 2020, come obiettivo di riduzione delle emissioni a lungo termine ba-sato su dati scientifici. In linea con i criteri e le raccomandazioni dell'SBTi, Schindler dà la priorità alla riduzione diretta delle emissioni per far progredire la decarbonizzazione, lavorando al contempo per neutralizzare le proprie emissioni residue.

Gli obiettivi scientifici si basano sulle più recenti conoscenze climatiche per determinare le azioni necessarie per raggiungere quanto previsto nell'Accordo di Parigi, ovvero limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Gli obiettivi a breve termine indicano come le organizzazioni ridurranno le proprie emissioni nei prossimi 5-10 anni. Gli obiettivi a lungo termine indicano il grado di riduzione delle emissioni che le organizzazioni devono raggiungere per arrivare a zero entro il 2050. Sono stabiliti dalle aziende e convalidati dall'iniziativaScience Based Targets (SBTi), una partnership tra il Carbon Disclosure Project (CDP), il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), il World Resources Institute (WRI) e il World Wide Fund for Nature (WWF).

Questo annuncio arriva in concomitanza con la pubblicazione del Bilancio di Responsa-bilità d'Impresa (Corporate Responsibility Report) di Schindler per l'anno 2021, che illustra i progressi del Gruppo rispetto alla road map per la Sostenibilità 2022 e delinea i risultati della valutazione di materialità recentemente completata, sulla base della quale verrà delineata la road map per la Sostenibilità 2030.

Il gruppo multinazionale leader nella mobilità urbana, presente in più di 140 Paesi al mondo - con siti di produzione e centri di ricerca e sviluppo in Europa, Stati Uniti, Brasile, Cina e India - si occupa della progettazione, installazione, manutenzione e modernizzazione di ascensori, scale e tappeti mobili per ogni tipologia di edificio. Il Gruppo impiega più di 66mila persone a livello mon-diale, è quotato alla borsa di Zurigo e nel 2020 ha raggiunto un fatturato pari a 10,64 miliardi di CHF (circa 9,85 miliardi di euro).In Italia, l’Azienda conta oltre1.500 dipendenti ed è presente con una rete capillare su tutto il territorio nazionale attraverso 32 tra filiali e uffici territoriali. Schindler favorisce lo sviluppo urbano sostenibile fornendo soluzioni di mobilità sicure, affidabili e smart.