Sperimentazioni su biometano e tecnologie dell’idrogeno a Monza

Sperimentazione dell’impiego e produzione di biometano, del biogas e dell’integrazione con le fonti rinnovabiliIl comune. Nell’ambito del Festival della Sostenibilità Monza Fast Future, il comune di Monza ha firmato un accordo di collaborazione con Brianzacque e Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A per realizzare attività finalizzate allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Cosa sono le comunità energetiche rinnovabili

Le Comunità Energetiche Rinnovabili consistono in un gruppo di soggetti che si organizzano per produrre e condividere localmente l'energia generata da fonti rinnovabili. La definizione delle CER rientra nelle strategie di transizione energetica europea, proponendo un'adozione diffusa di fonti di energia rinnovabile sul territorio comunitario e stabilendo così un nuovo assetto del sistema energetico, dov'è fortemente incentivata la produzione di energia a livello locale. Il comune, RSE e Brianzacque collaboreranno proprio allo scopo di avviare azioni di approfondimento tecnico-scientifico sulle CER, per valutarne concretamente la fattibilità e i potenziali benefici sul territorio. In particolare, la collaborazione sarà volta a supportare l’Amministrazione nel realizzare CER che comprendano installazioni di impianti di generazione di energia su edifici nel comune di Monza (quali ad esempio, alcuni istituti scolastici su cui potranno essere installati impianti fotovoltaici anche con il supporto di terzi), utenze del Comune di Monza o della Provincia di Monza e Brianza nonché di eventuali altri utenti monzesi che saranno interessati a partecipare. Verrà anche fornito supporto a Brianzacque rispetto all’opportunità di costituire una CER insieme ai 56 suoi soci (i comuni della provincia di MB e il socio Provincia MB). RSE, nel corso della collaborazione, fornirà supporto conoscitivo al gruppo di lavoro, procedendo infine alla divulgazione e disseminazione dei risultati dei progetti di ricerca.

“Proprio oggi abbiamo ricevuto una buona notizia – annuncia il sindaco di Monza Paolo Pilotto – il progetto del comune, infatti, ha superato la seconda fase nella manifestazione di interesse di Regione Lombardia per il possibile finanziamento della Comunità Energetica e prosegue dunque l’iter verso la piena approvazione di questa strategica attestazione”.

Idrogeno e produzione di biometano

Negli impianti di proprietà di Brianzacque verrà inoltre avviata la sperimentazione di tecnologie dell’idrogeno e processi per la produzione di biometano: RSE intende installare e sperimentare un metanatore biologico con una superficie occupata di circa 250 mq che verrà gestito in sinergia con l’impianto di trattamento acque.

“Le Comunità Energetiche Rinnovabili – spiega l’assessore all’Ambiente Giada Turato – rappresentano un modello di produzione d’energia pulita e sostenibile, e attraverso questo accordo di collaborazione con RSE, che è una società leader a livello nazionale nello studio e ricerca applicata all’intero settore energetico, potremo integrare le nostre competenze al fine di individuare altre CER realizzabili a Monza, ed avviare insieme a Brianzacque una serie di sperimentazioni riguardanti biometano e idrogeno, che garantiscono un ulteriore progresso verso la decarbonizzazione”.

“Con la sigla di quest’accordo tra soggetti pubblici – afferma il presidente e AD di Brianzacque Enrico Boerci - mettiamo a disposizione i nostri impianti industriali e il nostro know how per contribuire alla transizione energetica e green della città di Monza, del territorio gestito e del Paese”. “E’ una bella opportunità per noi dare un contributo alla città di Monza per lo sviluppo delle CER, considerando che questa è una delle nostre mission prioritarie”, ha concluso Matteo Zulianello, responsabile del progetto di ricerca sulle comunità energetiche per RSE S.p.A.