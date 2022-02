Un labirinto con 220mila tulipani colorati alle porte di Monza

Un labirinto di tulipani tutto da raccogliere. Un luogo incantato dove perdersi tra i colori e ritrovarsi tra i profumi della natura. Tulipania - il campo di raccolta di Terno d'Isola, nella Bergamasca, alle porte della Brianza - riapre. Per il quarto anno consecutivo a due passi dalla provincia di Monza Brianza, si ripeterà la magia della fioritura dei tulipani.

Un labirinto con 220mila tulipani

Quest'anno ad attendere i visitatori che arriveranno dalla Brianza e non solo nel campo non ci saranno più solo semplici filari fioriti ma un enorme labirinto da percorrere come in una favola. I fiori che sbocceranno saranno più di 220mila in un campo di oltre 25 mila metri quadrati. Sono stati piantati bulbi di centinaia di varietà tra tulipani e narcisi, che sbocceranno nel mese di marzo e faranno bella mostra di sé fino ad aprile inoltrato. L'obiettivo degli ideatori è rendere Tulipania un luogo di incontro e magia.

"Per noi i fiori sono emozione, esperienza e condivisione. Ne sono testimonianza i volti delle persone che una volta all’interno non riescono a smettere di immortalare e immortalarsi in ogni angolo, e ancora i sorrisi e le mille espressioni di stupore e allegria" afferma Cecilia Cefis, ideatrice del progetto insieme a Michael Wolfger.

Il pic-nic tra i tulipani

Nei fine settimana verranno organizzate altre iniziative come il pic-nic e l'aperitivo al campo, altra novità del 2022. Il primo consiste nella preparazione su prenotazione di un cestino pieno di leccornie da gustare comodamente sull'erba, con vista ovviamente. Nelle ore pomeridiane e serali invece si potranno fare degustazioni di vini prodotti dalle cantine locali. A Tulipania non si farà solo la raccolta dei tulipani con la formula u-pick, cioè da raccogliere e portare via, ma ci sarà anche spazio per lo svago e il gioco.

“Avremo un'area attrezzata con una piscina di paglia e giochi di una volta costruiti completamente con materiale naturale o riciclato" continua Cecilia. E ci saranno anche tanti simpatici allestimenti home-made con cui fare foto molto suggestive.

Nessun biglietto di ingresso

Anche quest'anno l'ingresso a Tulipania sarà libero, non ci sarà nessun biglietto d'ingresso. “I visitatori pagheranno solo i fiori che raccoglieranno e porteranno a casa. Teniamo tantissimo a non mettere barriere di ingresso affinché il campo sia accessibile a tutti e senza condizionamenti. Lo faremo finché riusciremo a garantire la sostenibilità dell’iniziativa ma siamo sicuri che i nostri visitatori ci daranno una mano a farlo” conclude Cecilia. Il costo dei tulipani parte da 1,5euro l'uno a scalare, fino ad 1 euro a seconda della quantità raccolta. Adiacente al campo c'è un ampio e comodo parcheggio libero e negli orari più affollati è possibile parcheggiare senza problemi l'auto in un'area dedicata all'interno del campo. Il campo si trova in via Marco Biagi 95 Terno D'isola, in provincia di Bergamo.