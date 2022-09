Riapre il più grande villaggio di zucche vicino a Monza

Riapre i battenti il villaggio delle zucche più grande della Lombardia. Un angolo dove immergersi nei colori e nell'atmosfera d'autunno e regalare ai più piccoli momenti di divertimento. Il Villaggio delle Zucche di PuraVida Farm si trova a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia.

Dal 17 settembre resterà aperto pr otto week-end, a partire dalle 10. Ogni fine settimana sarà dedicato ad un diverso tema: storico, magico o agreste con una protagonista indiscussa… la Zucca. Nei piatti del ristorante interno al parco divertimenti e dei punti ristoro; nei giochi e nei laboratori creativi che caratterizzano le proposte di PuraVida Farm.

Come negli States, ma a mezz’ora d’auto da Milano e poco più da Monza un luogo che rivisita la tradizione nordamericana secondo la quale, durante il periodo che precede Halloween, le famiglie americane si recano in giganteschi campi pieni di zucche per scegliere la zucca preferita da portare a casa, da decorare o intagliare per abbellire l’ingresso o qualche angolo di casa. Il Villaggio delle Zucche è il più grande Pumpkin Patch in stile americano del Nord Italia: un luogo sconfinato nel verde di un parco di 35.000 metri quadrati con alberi secolari, una fattoria didattica con pony, caprette, coniglie e galline, animazione, giochi, golosità nei punti e laboratori didattici e creativi.

Proprio in perfetto stile americano, anche il toro meccanico. Una passeggiata insieme ai dolcissimi pony è un’esperienza per conoscere da vicino questi meravigliosi animali. Nel parco anche un laghetto da navigare a bordo di pedalò per una gita formato famiglia. Il Villaggio rimarrà aperto anche nelle giornate piovose per offrire un po’ di colore e divertimento. In caso di maltempo, si consiglia di munirsi di stivali da pioggia, impermeabile o giacca a vento e ombrello per tutta la famiglia.

Sabato 17 Settembre il Pumpkin Patch aprirà i battenti con un fine settimana ricco di sorprese ed un programma che prevede pigiatura dell’uva, trattori d’epoca, giochi con animazione, giro sui pony, laboratori creativi e la presenza dei meravigliosi, morbidissimi alpaca.