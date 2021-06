Un parco davanti all'ospedale per ricordare le vittime e gli eroi del covid

E' tempo di rinascita: a Vimercate nasce uno spazio verde per grandi e piccini. Martedì 1 giugno in Comune è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune, Vimercate e BuonSenso e AVPS (Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate) e Asst Brianza.

Una firma per dare il via alla creazione del parco del ricordo “Un anno per rinascere” (all’interno del progetto “Piantiamola!”) tra i due promotori, Cinzia Nebel Presidente dell’associazione Vimercate e BuonSenso e Elio Brambati Presidente dell’ Avps Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate, Roberta Labanca direttore amministrativo dell’Asst Brianza e Francesco Sartini Sindaco della Città di Vimercate.

Il progetto prevede la realizzazione di un luogo di pace, di serenità, che ricordi non solo le persone che si sono arrese al virus, ma anche per ringraziare tutti coloro che hanno affrontato giorno dopo giorno questa situazione pandemica senza precedenti.

Il parco, di proprietà dell’Asst Vimercate, si trova in un'area verde di 6.534 metri quadrati che si trova di fronte all'ospedale di Vimercate.

Il parco avrà una forma circolare formata da due semicerchi, è ispirata al “fiore della vita”, una figura geometrica composta da cerchi multipli sovrapposti, che affonda le sue radici anticamente e da molti secoli è simbolo di rinascita, protezione e speranza: sarà composto da dodici aree come i dodici mesi dell’anno, ogni area avrà una tipologia di piante diversa e l’idea è quella di piantare alberi autoctoni con fioritura e fruttificazione ciclica mensile.

L’ associazione “Vimercate e Buon Senso” e AVPS si occuperanno di progettare, realizzare e manutenere il “parco” a commemorazione delle vittime del Covid19 mentre l’Amministrazione Comunale garantirà l’assicurazione dei volontari contro infortuni e malattie connesse con le attività al momento dell’iscrizione all’Albo dei Volontari Civici).

Diventerà un luogo per ricordare e per non dimenticare. Dalla fase di progettazione si passerà quindi a quella della realizzazione: il vero volto si comincerà ad intravedere nel prossimo autunno quando il fermo vegetativo permetterà di portare le piante, un modus operandi da noi utilizzato come prassi ove possibile per armonizzare e rinaturalizzare il vasto patrimonio naturale di Vimercate.