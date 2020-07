Monza, le biblioteche in cui studiare (con i loro orari)

Studiare, tra le mura di casa, non è sempre facile. C'è chi si concentra molto di più al parco, o magari in biblioteca. Ma dove è possibile farlo a Monza? Scopriamolo insieme.

Le biblioteche aperte a Monza

A Monza, sono aperte per lo studio la Biblioteca Civica (via Padre Reginaldo Giuliani 1/A - chiusa il lunedì mattina) e la Biblioteca San Gerardo (via Lecco 12).

L'accesso è consentito solo su prenotazione ed è necessario scegliere, all'interno della singola giornata, tra due fasce orarie:

9.30/13.00

14.30/18.30

Le prenotazioni devono essere effettuate qui:

entro le ore 17.00 per la mattina seguente

entro le ore 10.00 per il pomeriggio del giorno stesso

I posti disponibili sono 12 presso la Biblioteca San Gerardo, 24 presso la Biblioteca Civica.

Presso tutte le altre biblioteche cittadine (qui l'elenco) non è possibile fermarsi per studiare, ma solo noleggiare e restituire libri e documenti.