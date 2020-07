Comunità di recupero: indirizzi e numeri utili a Monza

Sin dalla loro nascita, le comunità di recupero hanno come principale finalità la modificazione del comportamento e il recupero di persone deviate dalla norma sociale.

In Italia, gli ospiti di una comunità terapeutica per tossicodipendenti vivono insieme, passano una parte della loro vita in un luogo dove il compito principale è affrontare quelle problematiche che hanno provocato un momento di crisi nella loro storia.

Ecco dove trovare le comunità di recupero a Monza e in provincia.

Comunità Narconon Alfiere - Monza

La comunità Alfiere è stata fondata nel 1994 da Roberta e Stefano che - dopo avere lavorato nel settore delle tossicodipendenze per anni - hanno deciso di aprire il centro, coinvolgendo uno staff di operatori-specialisti e dedicandosi a tempo pieno al recupero di ragazzi e ragazze con problemi di tossicodipendenza e alcolismo.

In una struttura immersa nel verde, viene proposto un percorso in tre step:

Allontanamento dalle droghe: metodo naturale 100%, proce

ssi chiropratici e ausilio vitaminico, assistenza 24h

Disintossicazione: percorso di “Saune”, espulsione tramite sudorazione di metaboliti di droga e alcol

Fase formativa: rieducazione ai valori personali, con annessa analisi sulle cause della tossicodipendenza.

Numero Verde gratuito 800 170 197 - centroalfiere@live.it

Villa Paradiso - Besana in Brianza

Villa Paradiso è una comunità terapeutico-riabilitativa per persone con problemi di dipendenza da sostanze psicoattive (alcool e droghe), dove è attivo anche un modulo specialistico per alcol e polidipendenze.

Il metodo si basa su:

il confronto e la relazione con le altre persone

la riflessione sui significati

la pratica quotidiana e il rispetto di regole condivise

la modifica dei comportamenti

lo sperimentarsi in situazioni di responsabilità

la riconquista dell’autonomia

Tel: 0362 996653

villaparadiso@comunitanuova.it

ASST

Sul territorio di ATS Brianza sono presenti - in alternativa alle comunità di recupero - strutture ambulatoriali pubbliche (SER.D- Servizi Dipendenze) afferenti alle ASST e strutture private accreditate (S.M.I - Servizio Multidisciplinare Integrato). L’accesso ai servizi è diretto e non necessita di prescrizione del Medico di Medicina Generale.

Le prestazioni erogate per le dipendenze da sostanze stupefacenti, alcool e gioco d’azzardo sono gratuite.

S.S.D. Dipendenze ASST Monza - SER.T. MONZA

Via Solferino 16

Tel: 039 2332758

sert.monza@asst-monza.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

NOA MONZA (Nucleo Operativo Alcoologia) via Solferino 16

Tel: 039 2336661

noa.monza@asst‐monza.it