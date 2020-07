Monza, i musei con sconti per gli studenti

Sei uno studente, e ti piacerebbe trascorrere un pomeriggio al museo approfittando magari degli sconti riservati a chi studia? Ecco i musei che, a Monza, prevedono biglietti speciali.

Musei Civici Monza - via Teodolinda 4

I Musei Civici di Monza comprendono le raccolte della Pinacoteca Civica e del Museo Storico dell’Arengario.

Al loro interno è possibile ammirare i dipinti e le sculture degli artisti monzesi operanti nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi decenni del XX secolo, disegni e grafiche del Novecento, e un rilevante patrimonio di stampe antiche e moderne.

L'ingresso, per i bambini e i ragazzi da 6 a 18 anni e per gli studenti universitari muniti di libretto, è di 4 anziché 6 €.

Museo e Tesoro del Duomo di Monza - via Lambro 2

Il patrimonio di reliquie e opere d’arte ospitato nel Museo e Tesoro del Duomo di Monza costituisce una raccolta unica al mondo. Non solo: nell’altare della Cappella di Teodolinda è custodita la Corona Ferrea, uno dei prodotti di oreficeria più importanti e densi di significato di tutta la storia dell’Occidente.

L'ingresso, per i bambini e i ragazzi da 6 a 18 anni e per gli studenti universitari muniti di tesserino, è di 6 anziché 8 €.

Il biglietto ridotto combinato (Museo + Cappello di Teodolinda + Corona Ferrea) costa 12 €.

Villa Reale - viale Brianza 1

La Villa Reale è la più prestigiosa tra le sede museali di Monza. Oltre a visitare la villa, è qui che vanno in scena le mostre di artisti di fama mondiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il costo del biglietto dipende dalla mostra in programma ma, in genere, per gli studenti fino a 25 anni è sempre prevista una riduzione.