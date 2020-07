Servizio Civile a Monza: tutte le informazioni utili

Il Servizio Civile è un'opportunità riservata ai giovani tra i 18 e 28 anni, che vengono così educati alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato. Consente infatti di mettersi negli Enti Locali in attività a favore della comunità, nei settori legati alla cultura, all'ambiente, ai servizi socio-educativi e alla protezione civile.

Il Servizio Civile a Monza comporta un impegno di 25 ore settimanali per un anno, offre un contributo mensile di € 439.50, l'attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze.

Servizio civile, in cosa consiste

Il Servizio Civile è un percorso volontario per i giovani da svolgere per un periodo minimo di 8 mesi e massimo di 12 presso un ente (Associazioni di volontariato, Associazione di promozione sociale, Cooperative sociali, ONG e Università) attivo nei seguenti settori:

. Assistenza

. Ambiente

. Educazione

. Riqualificazione urbana

. Turismo sostenibile e sociale

. Sport

. Protezione civile

. Agricoltura

. Servizio civile all’estero.

Come partecipare al Servizio Civile a Monza

Per partecipare al Servizio Civile a Monza è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età

essere in possesso della cittadinanza italiana oppure, se il candidato è membro dell’unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, essere regolarmente soggiornanti in Italia

non aver riportato condanne penali superiori ad un anno

Ogni anno, viene pubblicato un bando per il Servizio Civile a Monza. Ci si può dunque candidare online, attraverso la piattaforma DOL a cui accedere eclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Tutti i possibili candidati devono quindi richiederlo, altrimenti non sarà possibile presentare la domanda.

Per avanzare la domanda, è necessario inserire i propri dati anagrafici e scegliere il progetto scegliendo tra quelli disponibili, in Italia oppure all'estero. Per ogni sede il sistema DOL mostra il numero di volontari richiesti e le domande arrivate fino a quel momento. Se invece si è già trovato il progetto che di proprio interesse nella sezione "Scegli il tuo progetto" , si potrà inserire il codice del progetto e selezionarlo direttamente. Una volta che si sarà selezionato il progetto a cui si intende partecipare e la sede, si può passare alla fase successiva: la compilazione della maschera "Titoli ed esperienze" e/o l’inserimento del CV.

A quel punto, non resta che inviare la propria domanda.