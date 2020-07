Sportello unico per le attività produttive a Monza: cos'è e come funziona

A Monza è attivo il SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, che consente di avere un unico referente, sul territorio in cui si svolge l’attività o dove è situato l’impianto, per tutte le procedure relative all'esercizio di attività produttive di beni e servizi (localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività).

Cosa si intede per "attività produttive"? Tutte le attività di produzione di beni e servizi, comprese le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

Devono quindi fare riferimento al SUAP tutte le imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio e, in caso di edilizia produttiva, i privati proprietari di immobili adibiti ad impianti ed attività produttive, nonchè le Agenzie per le imprese, soggetti privati, dotati di personalità giuridica al quale sono riconosciute funzioni di natura istruttoria e d'asseverazione.

Cosa fa il SUAP

Queste le attività di competenza del SUAP:

avvio nuove attività

cessazione/sospensione dell'attività

ripresa dell'attività

subingressi in attività esistenti

modifica soggetto titolare dei requisiti

modifica mezzi di trasporto

modifica locali/impianti

modifica aspetti merceologici

modifica caratteristiche unità turistico-ricettive

modifica sede operativa/legale

modifica forma societaria

modifica ragione sociale

richiesta parere preventivo su progetti preliminaridi pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica

richiesta d'indizione di una Conferenza di Servizi preistruttoria

Collaudo

Il SUAP non si occupa invece di:

impianti e infrastrutture energetiche

attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive

impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi

attività di prospezione

ricerca e coltivazione di idrocarburi

Quanto costa rivolgersi al SUAP

Questo l'elenco dei corsi:

S.C.I.A. € 35.00

S.C.I.A. per attività temporanee - manifestazioni € 10.00

Comunicazione di cessazione attività € 15.00

Procedimento ordinario € 35.00

Autorizzazioni a carattere temporaneo € 10.00

Procedimento apertura- variazione di medie strutture di vendita € 150.00

Comunicazione cessazione media struttura € 30.00

Procedimento apertura- variazione di grande strutture di vendita € 1.000.00

Comunicazione cessazione grande struttura € 30.00

Autorizzazioni a carattere temporaneo di Onlus € 10.00

Conferenza di servizi € 200.00

Conferenza di servizi asincrone € 150.00

Rilascio Codice identificativo per attrazioni € 150.00 (per ogni codice assegnato)

Autorizzazione in materia ambientale € 100.00

Comunicazione di emissione ad inquinamento rilevante € 25.00

Istanze accesso agli atti € 10.00 più costi fotocopie

Come utilizzare il SUAP

Tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e servizi, rientranti nel campo di applicazione del SUAP, devono essere presentate esclusivamente per via telematica al SUAP del Comune di Monza, mediante una procedura guidata che facilita l'utente.



L'utente si deve prima registrare:

con utente e password

o usando la CNS, la CRS o il dispositivo di firma digitale.

Tutte le pratiche indirizzate al SUAP di Monza devono essere inviate con comunicazione unica SUAP/CCIAA.

Bisogna, perciò, essere selezionare l'opzione ComUnica e non only SUAP.

