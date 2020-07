Asili nido comunali a Monza: tutte le informazioni

A Monza esistono 7 asili nido comunali e diverse strutture private.

L'asilo nido è una struttura socio-educativa riservata ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni, volto a favorire la loro crescita offrendo opportunità e stimoli per la costruzione dell'identità, dell'autonomia e l'interazione con altri bambini e adulti.

Lo scopo dell'asilo nido?

formare i bambini e aiutarli a socializzare tra loro, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali

cura dei bambini da parte di figure educative qualificate

sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

Monza, gli asili nido comunali

Cazzaniga - via Debussy 10 (Tel: 039 387888)

Cederna - via Poliziano 8 (Tel: 039 830312)

Centro - piazza Matteotti 1 (Tel: 039 367372)

Liberta - via Bertacchi (Tel: 039 2841818)

S. Fruttuoso - via Tazzoli 4 (Tel: 039 741761)

S. Rocco - via Nazario Sauro (Tel: 039 2003013)

Triante - via Monte Bianco 13 (Tel: 039 730178)

L'ammissione negli asili comunali avviene tramite una graduatoria formata ogni anno sulla base delle richieste presentate e disciplinata da un regolamento, che indica criteri e requisiti per l'iscrizione.

Asili nido comunali, criteri di precedenza e priorità

Per iscrivere il bambino questo, nello Stato di famiglia dell’Anagrafe del comune di Monza, deve risultare essere residente ed appartenere a un nucleo familiare nel quale vive con almeno un genitore o con chi ne eserciti la responsabilità genitoriale.

Diversi i criteri di priorità:

Sono ammessi di diritto: i bambini in possesso di diagnosi funzionale, i bambini affidati al comune di Monza (e collocati in affido presso famiglie/comunità), i bamini che vivono situazioni di particolare disagio del nucleo segnalate dal Servizio sociale del Comune, i bambini che hanno nel loro nucleo familiare un familiare con una disabilità riconosciuta al 74%

Il punteggio viene poi assegnato sulla base di diversi parametri:

se i genitori lavorano a tempo pieno, 7 punti (per genitore)

se i genitori lavorano part time o sono studenti, 6 punti (per genitore)

se il genitore è disoccupato, in cassa integrazione, in mobilità 1 punto (per genitore)

se il genitore è inattivo (non ha lavoro e non lo cerca), 0 punti

5 punti vengono assegnati al bambino sotto tutela, adottato, in affido preadottivo o familiare, con genitori minorenni

9 punti vengono assegnati in caso di mancato riconoscimento o morte di un genitore

7 punti vengono assegnati al bambino di genitori separati o divorziati

se il bambino ha fratelli/sorelle minori di 6 anni, appartenenti al suo stesso nucleo familiare, 2 punti per bambino

se la mamma è in stato di gravidanza, 2 punti

per gemelli/fratelli per i quali si effetta l'iscrizione allo stesso anno scolastico, 2 punti

L'iscrizione agli asilo nido comunali

Le domande per la prima iscrizione che non siano state presentate entro il 15 maggio devono essere presentate esclusivamente online nel Nuovo Portale Genitori da mercoledì 27 maggio al 31 dicembre 2020.

Per presentare l'iscrizione online occorre essere in possesso delle credenziali dei Servizi on line del Comune di Monza: