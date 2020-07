Mensa scolastica: come farne richiesta a Monza

Nel comune di Monza è attivo il servizio di ristorazione scolastica. Un servizio dedicato agli alunni di:

asili nido comunali

scuole dell'infanzia statali e comunale

scuole primarie statali

scuole secondarie di primo grado statali

centri diurni disabili

A partire dall’a.s. 2020/2021, l’iscrizione e l’eventuale richiesta di dieta speciale dovranno essere effettuate obbligatoriamente ogni anno per tutti gli iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che consumeranno il pasto a scuola.

Le domande dovranno essere inserite esclusivamente sul Nuovo Portale Genitori preferibilmente entro il 31 agosto 2020 (per le iscrizioni inserite oltre il 31 agosto 2020 potrebbe non essere garantita l’erogazione del servizio ristorazione dal primo giorno di scuola).

Per iscriversi al Servizio Ristorazione scolastica occorre essere in possesso delle credenziali dei Servizi On Line del comune di Monza:

chi è già registrato al sito www.comune.monza.it - Servizi on line può accedere al Nuovo Portale Genitori utilizzando le credenziali dei Servizi On Line del comune già in suo possesso

chi deve acquisirle deve registrarsi sul sito www.comune.monza.it - Servizi on line.

Sono articolati su otto settimane per il menù invernale e su quattro settimane per il menù estivo e diversificati per tipo d’utenza.

Sono predisposti osservando le Linee Guida Regionali sulla ristorazione scolastica e introdotti solo dopo l'autorizzazione dell’ATS Monza.



Sono prepisti menù specifici per:

motivi etico-religiosi

alimentazione vegetariana e vegana

diete in bianco nonché per ricorrenze particolari.

È prevista anche l’introduzione di diete speciali per allergie e intolleranze alimentari o patologie.