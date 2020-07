Scuolabus comunale: come fare domanda

Ogni anno, il comune di Monza attiva un servizio di scuolabus e pedibus.

Per l'anno scolastico 2020/2021 l’iscrizione doveva essere presentata, esclusivamente online sul Nuovo portale genitori, dal 6 aprile al 15 maggio 2020. Dal 1 giugno 2020 il Nuovo Portale Genitori è stato riaperto per l'accoglimento delle iscrizioni fuori termine (le domande vengono accolte solo in caso di disponibilità).

Per iscriversi al Servizio Trasporto scolastico/Pedibus occorre essere in possesso delle credenziali dei Servizi On Line del Comune di Monza:

chi si è già registrato al sito www.comune.monza.it - Servizi on line può accedere al Nuovo Portale Genitori utilizzando le credenziali dei Servizi On Line del Comune già in suo possesso

chi deve acquisirle devono registrarsi sul sito www.comune.monza.it - Servizi on line.

I requisiti per chiedere il servizio scuolabus/pedibus sono:

residenza nel bacino di utenza dell'Istituzione scolastica della scuola frequentata

distanza abitazione/scuola di almeno 1.300 metri per le primarie e 2.000 metri per le secondarie di 1° grado (o nel caso in cui il percorso casa/scuola presenti situazioni di accertata pericolosità, che sarà valutata prima dell'accoglimento della domanda)

regolarità dei pagamenti dei servizi scolastici

I criteri di precedenza per l'accesso al servizio, in presenza di posti disponibili sul mezzo dopo l'inserimento degli alunni aventi diritto, sono:

bambino già iscritto al servizio nell’a.s. precedente

presenza di uno o più fratelli, già iscritti al servizio nell'a.s. precedente e che hanno presentato l’iscrizione per l’a.s. successivo

ISEE più basso, in caso di entrambi i genitori occupati o unico genitore (nucleo monoparentale)

In caso di parità, si procederà all'assegnazione dei posti disponibili mediante sorteggio

Il costo per il servizio pedibus è di 50 € l'anno.

Il costo per il servizio scuolabus è di:

50 € l'anno con ISEE fino a € 11.011,00

170 € l'anno con ISEE superiore a € 11.011,00 e fino a € 25.000,00

215 € l'anno con ISEE superiore a € 25.000,00 e fino a € 40.000,00

250 € l'anno con ISEE superiore a € 40.000,00 oppure in caso di mancata dichiarazione del valore ISEE

Per informazioni è possibile scrivere a: iscrizioniserviziscolastici@comune.monza.it.