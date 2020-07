Centri autorizzati assistenza fiscale (Caaf o Caf): gli indirizzi a Monza

I Caf (centri di assistenza fiscale) o Caaf (centri autorizzati di assistenza fiscale) sono organizzazioni che - sparse per tutta Italia - consentono ai lavoratori e ai datori di lavoro di avere assistenza fiscale.

Devono essere iscritti all'albo nazionale dei Caf detenuto dal Ministero delle Finanze, e offrono tutta una serie di servizi sin dalla loro istituzione (nel 1991, con la legge 413):

assistenza alla compilazione del 730

assistenza nella dichiarazione dei redditi

redazione del modello ISEE

In molti casi l'assistenza che offrono è gratuita, in altri (come la compilazione del 730) bisogna pagare.

Caaf oppure Caf?

I Caaf, come quelli della Cisl, della Uil e dalla Cgil, sono strutture sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e strutture territoriali da esse delegate, oppure associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni.

Sono sportelli istituiti per aiutare lavoratori e pensionati a risolvere i problemi e le incombenze di natura fiscale. L'asse portante del servizio è costituito dall'attività di consulenza per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi (Ici, acconti/saldi delle imposte, Red, riccometro, sanitometro, modello Unico o 730).

I Caf sono invece formati da soggetti legalmente abilitati alla professione di avvocato, consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali. Per legge i Caf devono costituirsi nella forma di società di capitali, designare un proprio responsabile e avere come oggetto sociale lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale.

Oltre all’assistenza per la dichiarazione dei redditi i Caf e i Caaf offrono anche altri servizi:

Imu: imposta da versare a Stato e Comune, dovuta dai possessori di terreni agricoli, aree fabbricabili e immobili

Red: certificazione della situazione reddituale di coloro interessati da determinate prestazioni INPS

Isee: certificazione del reddito del nucleo familiare sulla base delle quale si può accedere a prestazioni sociali agevolate erogate da Enti Pubblici

Successioni: predisposizione della dichiarazione da presentare all’Ufficio del Registro competente, entro 6 mesi dal decesso, dagli eredi del deceduto.

Contenzioso con l'amministrazione: per coloro che ricevono cartelle di pagamento nelle quali è contestato il mancato pagamento di imposte o tasse

Busta paga per colf e badanti: sono numerosi gli adempimenti che i datori di lavoro devono compilare: la lettera di assunzione, la denuncia di lavoro all’Inps e all’Inail, la redazione di busta paga, il calcolo e pagamento dei contributi Inps, il calcolo e pagamento Trattamento di Fine Rapporto

Visura catastale: ispezione di tutti i documenti rilevanti che riguardano un immobile.

