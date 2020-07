Tari, come e quando pagarla

Introdotta nel 2014, la Tari (tassa sui rifiuti) ha sostituito la Tares. E comprende sia il contributo netto destinato al comune che il contributo del 5% destinato alla provincia.

Chi deve pagarla? Tutti i cittadini che possiedono/occupano/detengono locali o aree scoperte operative destinati a qualsiasi uso (abitazioni, box, uffici, negozi, magazzini, laboratori, palestre ecc). Si applica dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione di tali locali o aree, fino al giorno in cui termina.

Tari, le scadenze 2020

Il comune di Monza ha provveduto ad inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento con allegato F24.

Per il 2020, nel mese di luglio è stata inviata solo la prima rata con scadenza al 31 luglio, pari al 33,33% dell'importo dovuto calcolato sulle tariffe 2019. Successivamente verranno spedite la seconda rata, uguale alla prima, e la terza rata, a conguaglio per tutto il 2020, calcolata in base alle tariffe che saranno approvate.

In caso di mancata ricezione dell'F24 per il pagamento della tassa rifiuti (Tari), è possibile inviare una comunicazione via email all'ufficio Tassa Rifiuti, che provvederà ad inoltrare, sempre via posta elettronica, il modulo F24 per il pagamento.

1° rata: scadenza 31 luglio

2° rata: scadenza 30 ottobre

3° rata: scadenza 30 dicembre

Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello F24 allegato all'avviso inviato dal comune o disponibile presso banche e uffici postali, indicando i seguenti codici:

3944 - TARI - Tassa sui Rifiuti

3945: TARI – Interessi

3946: TARI – Sanzioni

F704 - Codice catastale Comune di Monza

Il costo della Tari dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare e dai metri quadrati dei locali / delle aree che si possiedono (vi è una quota fissa €/mq e una quota variabile €/anno).