Rottamazione auto: cos'è e dove farla a Monza

La rottamazione dell'auto consiste nella sua demolizione definitiva: il veicolo deve essere portato in un'autodemolizione autorizzata, oppure essere dato alla concessionaria presso cui si sta acquistando una nuova auto, per ottenere così uno sconto rottamazione o per usufruire di dati incentivi.

Il gestore dell'autodemolizione, oppure il concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice, deve provvedere entro trenta giorni dalla consegna del veicolo, alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) attraverso la presentazione della richiesta di "cessazione della circolazione per demolizione".

Perché rottamare la propria auto? Perché, la Legge di Bilancio oggi in vigore offre:

fino a 2.500 € per l’acquisto di vetture aventi emissioni di CO2 da 70 a 21 g/km, rottamando un veicolo Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4

fino a 6.000 € per l’acquisto di auto elettriche o ibride con emissioni comprese fra 20 e 0 g/km di CO2

Come rottamare la propria auto

Quando si sceglie di rottamare la propria auto, bisogna consegnare al centro di raccolta autorizzato o al concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice, insieme al veicolo da demolire, anche le targhe, la carta di circolazione e il certificato di proprietà cartaceo (o il foglio complementare).

Al momento della consegna del veicolo da demolire, il centro di raccolta, oppure il concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice, è tenuto a rilasciare al proprietario/detentore del veicolo il "certificato di rottamazione" dal quale devono risultare i seguenti dati:

nome e cognome del proprietario/detentore

indirizzo del proprietario/detentore

numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare dell'impresa che rilascia il certificato

l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa

la data e l'ora di rilascio del certificato e la data e l'ora di presa in carico del mezzo

l'impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione dal PRA

gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello, targa e numero di telaio)

i dati personali e la firma del soggetto che effettua la consegna del veicolo (qualora si tratti di soggetto diverso dal proprietario, anche i dati di quest'ultimo)

Questo certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo, ad esclusione dei fini tributari.

Quanto costa rottamare l'auto

Rottamare l'auto costa:

13,50 € di emolumenti ACI

32 € o 48 € di imposta di bollo

A chi rivolgersi a Monza

Agenzia Cinqueruote International via Arosio - Tel: 039 322388