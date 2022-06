Cancellata la linea dei tram, i viaggiatori protestano

La notizia della soppressione della linea del tram Limbiate-Milano non è piaciuta ai pendolari. Dal prossimo autunno, il tram della Comasina potrebbe cessare per sempre le sue corse, a causa di uno stop imposto per motivi di sicurezza, mentre ancora non si vede all’orizzonte l’avvio dei lavori di riqualificazione della linea, già finanziati e più volte annunciati. Da ieri il gruppo Facebook "Salviamo il tram della Comasina" sta raccogliendo la delusione di tanti pendolari che utilizzano quotidianamente il tram per raggiungere Milano e che lo preferiscono al treno per la regolarità del servizio, e all’automobile per i tempi di percorrenza e la comodità.

Una mail destinata a tutti i sindaci della tratta

"I pendolari della linea tramviaria 179 Milano-Limbiate ritengono inaccettabile la chiusura della linea a fine settembre; visto che la linea non viene chiusa per fare i lavori di riqualificazione della linea, ma per non meglio precisati problemi legati alla sicurezza! Trattasi di una scelta scellerata, per cui non ci sono valide giustificazioni, che causa innumerevoli disagi al vasto bacino d’utenza della Tramvia" si legge nella traccia della mail destinata ai sindaci. Si punta il dito anche sulla situazione della Statale dei Giovi: "Troviamo assolutamente disdicevoli ed offensive per gli elettori che vi hanno concesso fiducia, queste scelte così scellerate".

I lavori dovevano partire anni fa

Tra le testimonianze più significative, quella di una pendolare che scrive: "Sono una passeggera solo dal 2019 e vi dico che dopo 10 anni di Trenord con ritardi e treni cancellati, sono rinata. Due volte sole in tre anni e mezzo son saltate le corse ma solo perché l’idiota di turno ha parcheggiato sui binari. Trovo vergognosa ed inaccettabile la scelta squisitamente politica della soppressione". I lavori che avrebbero dovuto partire già molti anni fa sono al momento annunciati per settembre 2023, ma già nella lettera dell’assessora Arianna Censi di Milano che annunciava lo stop alla linea, si parla di possibile revisione di costi del progetto e conseguente allungamento dei tempi.