Treni storici: ecco quando e dove passano anche in Brianza

Non si fermano nemmeno nei mesi estivi gli appuntamenti con i treni storici della Fondazione FS promossi dall’assessorato alle Infrastrutture, ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Lombardia. Domenica 26 giugno e 3 luglio, torna il Lario Express, il treno storico che collega Milano con le sponde del lago di Como.

La partenza del treno è in programma alle ore 7.50 da Milano Centrale; previste fermate intermedie nelle stazioni di Monza (8.18), Lissone-Muggiò (8.31), Desio (8.35), Seregno (8.42), Como San Giovanni (9.17), Cantù (9.57), Brenna-Alzate (10.10), Anzano del Parco (10.18), Merone (10.28), Casletto Rogeno (10.38), Molteno (10.47) con arrivo a Lecco alle 11.25.

Treno storico e battelo "Concordia" domenica 3 luglio

Per il treno di Domenica l 3 luglio, sarà possibile acquistare un biglietto integrato a prezzo speciale che comprende il viaggio in treno fino a Como e il percorso sul battello storico “Concordia” da Como a Lecco via Bellagio. Il biglietto integrato è disponibile per partire dalle stazioni di Milano Centrale, Monza, Lissone, Desio e Seregno, selezionando come destinazione la fermata di Lecco Lago. I viaggiatori, arrivati nella stazione di Como San Giovanni, saranno accompagnati all'area di imbarco presso il molo di Piazza Cavour, dove alle ore 10:20 partirà il battello. Alle ore 12.00 si giunge a Bellagio, splendida località fra le più note affacciate sul lago, da cui si riparte alle ore 14.10 alla volta di Lecco.

Domenica 10 luglio al via il Colico Express

In alternativa, i soli viaggiatori che salgono a Como avranno la possibilità di effettuare il tour verso Lecco in treno e il ritorno a Como sul battello storico. In questo caso è necessario selezionare come destinazione la fermata di Como Pontile. Il treno di ritorno per Milano partirà alle ore 17.30 da Lecco (20.03 da Como San Giovanni) con arrivo a destinazione previsto per le 21.10. Domenica 10 luglio viaggerà invece il treno storico Colico Express che attraversa alcune delle città più caratteristiche della Brianza. La partenza è programmata da Milano Centrale alle 9.05; previste fermate intermedie nelle stazioni di Sesto San Giovanni (9.13), Monza (9.26), Villasanta (10.02), Triuggio - Ponte Albiate (10.29), Besana (10.44), Costa Masnaga (11.01), Molteno (11.09), Oggiono (11.18), Lecco (11.41), Mandello del Lario (11.57), Varenna Esino (12.27), Bellano – Tartavalle Terme (12.40), Dervio (12.47) e arrivo a Colico alle 13.

Tour a Bellagio, Varenna e Menaggio

Giunti presso la destinazione prescelta i passeggeri potranno trascorrere il tempo a disposizione visitando le attrazioni culturali del territorio oppure effettuare un tour del lago con il servizio di navigazione e raggiungere altre località come ad esempio Bellagio o, partendo da Varenna, Menaggio. Il treno di ritorno per Milano partirà da Colico alle ore 15.25 con arrivo a destinazione alle 19.32. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web e sulla pagine ufficiali della Fondazione FS sui principali social network. I biglietti per viaggiare a bordo de i treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita Trenitalia, tradizionali e telematici.