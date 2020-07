Quanto costa ricaricare l’auto elettrica

Scegliere un'auto elettrica comporta un notevole risparmio sui costi del carburante. E non solo: si risparmia anche sul bollo.

Ma quanto costa invece ricaricare un'auto elettrica? Innanzitutto, bisogna considerare che le modalità di ricarica sono due:

ricarica tramite colonnina elettrica: si cerca la stazione di ricarica più vicina, e si "sblocca" la colonnina tramite la card fornita dal gestore

ricarica domestica: la soluzione più pratica è disporre di un proprio box di ricarica privato, che può essere anche noleggiato e che non richiede un contatore potenziato (3 kWh sono sufficienti)

Se si considera la ricarica tramite colonnina elettrica, il costo è di circa 0,45€ al kW fino ad una potenza di 22 kWh (ricarica lenta) e di 0,50€ per kW per una potenza superiore (ricarica veloce). La maggior parte dei gestori offre però la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile che dà diritto a ricariche illimitate.

Se si considera invece la ricarica privata, ipotizzando un costo medio unitario dell’energia di 0,20-0,23 €/kWh e pensando di dover caricare completamente una batteria di taglia media da 40 kWh, si spenderanno 8-9 € per un pieno. Se poi si ha un impianto fotovoltaico, si spende ancora meno. È consigliabile però installare una presa industriale e acquistare una wall box che consente di gestire il rifornimento del veicolo in modo intelligente, valutando numerosi parametri, ed è necessario sapere che i tempi sono più lunghi (anche 12 ore per una ricarica completa, e fino a 19 per una Tesla Model S).

Appoggiandosi alle colonnine elettriche, il costo del pieno dipenderà dall'auto: per una Bmw i3 con batteria da 18.8 kWh si spendono circa 8.46 € (autonomia 160 km), per una Nissan Leaf con batteria da 60 kWh anche 27 € (autonomia 385 km).