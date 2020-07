Distributori a Monza e provincia: dove fare il pieno anche di metano e gpl. La mappa

Non solo benzina o diesel: sono sempre di più, oggi, gli automobilisti che scelgono veicoli a metano o a gpl.

Il metano è un gas naturale, rilascia pochissime emissioni nocive e - sebbene sia meno inquinante del GPL - è meno performante di quest'ultimo. Il GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) è una miscela di combustibili come propano e butano, ed emette il 10% in meno di anidride carbonica rispetto ai veicoli alimentati a benzina (la percentuale sale al 20% in caso di veicoli a metano).

Per quanto riguarda la revisione delle bombole, quelle per il metano devono essere revisionate ogni 4 anni, mentre quelle per il GPL ogni 10.

I distributori gpl a Monza e provincia

Monza - viale delle Industrie

Monza - via Lago Trasimeno 15

Concorezzo - via Monte Rosa 61

Concorezzo - via Dante Alighieri 22

Agrate Brianza - SP13 Km 13,00

Agrate Brianza - via Lecco

Muggiò - via Ugo Foscolo

Albiate - via Mosè Bianchi

Carate Brianza - via Nuova Valassina 21

Besana in Brianza - via Rivabella 23

Giussano - SS36 Km 26,00

Desio - via Nuova Valassina 133

Desio - via Umberto Tagliabue

Nuova Milanese - via Diaz 31

Usmate Velate - A51 Ads Vimercate Ovest

Vimercate - SP45 Km 2,930

Vimercate - via Villasanta

I distributori metano a Monza e provincia

Monza - viale Giovanni Battista Stucchi

Agrate - viale delle Industrie

Concorezzo - SP60 Km 0,700

Brugherio - via dei Mille 151

Caponago - A4 Ads Brianza Sud

Bellusco - via Adda 24

Desio - via Ambrosoli