Brugherio, come cambia la viabilità per i lavori al ponte sull'A4

Il ponte Casecca finisce sotto i ferri per alcuni lavori di consolidamento e ripristino di un tratto di pista ciclabile. Sono ufficialmente partiti mercoledì 19 aprile i lavori di ripristino e restauro della pista ciclabile che attraversa l'autostrada A4.

Cantiere fino al prossimo 27 giugno

Ad annunciare l'avvio del cantiere è stato il sindaco della città di Brugherio Marco Troiano. "I lavori si sono resi necessari dopo avere verificato la presenza di cedimenti, con fessurazioni, nella pavimentazione della pista ed il disallineamento della verticale dei pali della pubblica illuminazione - ha spiegato il primo cittadino in un post su Facebook annunciando le difficoltà di circolazione per superare la Serenissima - Fino al prossimo 27 giugno, di conseguenza, sarà chiusa la pista ciclopedonale e sarà istituito il senso unico alternato regolato da semafori di cantiere sul ponte autostradale".

Lavori anche per in via Cavour

Al via anche la seconda fase dei lavori di sistemazione del porfido di via Cavour. Per questo motivo, fa sapere il comune, fino al 18 maggio via Cavour sarà chiusa al traffico, nel tratto tra via Italia e via Mazzini; sarà chiuso anche il tratto di via Mazzini dove è presente il porfido, sarà istituito il divieto di sosta in via Cavour (dal civico 3 al civico 13) e in via Mazzini (da via Cavour a via Pellico). Infine, sarà istituito il doppio senso di circolazione, con accesso consentito ai soli residenti, nelle vie coinvolte, oltre all’istituzione del senso unico di marcia, in direzione periferia, nel tratto compreso tra via Cavour e via Manin.