Multe: elenco delle tabaccherie a Monza in cui è possibile pagare

Quando si prende una multa, diverse sono le modalità di pagamento offerte dal Comune di Monza:

bollettino postale sul conto corrente postale n. 43733203

pagamento online

Tesoreria comunale per pagamento in contanti

Bonifico bancario (unicamente per situazioni particolari e previo accordo preventivo con il personale dello Sportello Procedimenti Sanzionatori - tel. 039.28161)

Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione/notifica del verbale (pena il raddoppio della sanzione originaria). Se si provvede però al pagamento della sanzione entro 5 giorni, si può ottenere una riduzione del 50%.

Se non vuoi/puoi andare in posta, e neppure recarti in Comune per pagare in contanti, puoi rivolgerti ad una delle tabaccherie di Monza in cui è possibile pagare le multe.

Le tabaccherie di Monza in cui è possibile pagare le multe

Tabaccheria Castellano Giulia Flavia - via Andrea Appiani 7

Tabaccheria Sprena Maurizio Francesco - via Dante Alighieri 28

Tabaccheria Viscardi Fabio - via Geatano Donizetti 14

Edicola Colombo Fabio - via Amilcare Ponchielli 34

Tabaccheria D'Avola Salvatore - via Vincenzo Bellini 34

Tabaccheria Catalano Abele - via Lario 17

Tabaccheria Brambilla Lora - via Lecco 26

Tabaccheria Dafa di Fu Zhongmao - viale Libertà 37

Bar Sole di Chien Lie - via Lecco 53

Tabaccheria Antonietta di Stefano - via Lecco 53

Tabaccheria Pirri Angela - via Vittorio Emanuele II 52

Tabaccheria Dinghongmei - via Vittorio Emanuele II 18

Tabaccheria Ferrerio Isabella - via Vittorio Emanuele II 36

Tabaccheria Sacco Edoardo Lucio - via Azzone Visconti 41

Tabaccheria Rialto - via Porta Lodi 6

Tabaccheria Vitali Benedetto - via Italia 21

Tabaccheria Maria Grazia Sangalli - via Alessandro Manzoni 42

Tabaccheria Orde Ali - via Alessandro Manzoni 58

Tabaccheria Aiello Liliana - via San Gottardo 2

Tabaccheria Carollo Maria - via Giovanni Segantini 1

Tabaccheria Hu Anna - via Bartolomeo Zucchi 41

Tabaccheria Gandolfi Silvio - via Tommaso Grossi 2

Tabaccheria Vista Gianfranco - via Col di Lana 1

Il baretto dello zio - via Volturno 4

Tabaccheria Rametta Giuseppe - via Umberto I 1

Tabaccheria Dagrada Jonatha - piazza Indipendenza 2

Tabaccheria Carrà Alex - via Mentana 2

Bar Rosalia - corso Milano 27