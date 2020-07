Permesso auto a Monza: tutto ciò che c'è da sapere

A Monza, l'accesso alla Zona ZTL è gestito da un sistema automatizzato, le cui telecamere sono posizionate in prossimità dei 10 varchi.

Permessi per residenti e domiciliati nella Zona ZTL

I veicoli intestati a residenti e domiciliati possono accedere unicamente dai varchi della zona di appartenenza (rossa, verde, blu) e solo per raggiungere la propria abitazione/box/posto auto.

Lo status di residente è certificato dall'iscrizione all’anagrafe del comune di Monza in una delle vie interessate dalla ZTL (il diritto all’accesso si perde con la cancellazione anagrafica).

I permessi RBOX, RSB e PB sono validi per 3 anni dal rilascio.

Lo status di domiciliato (residente fuori dal comune di Monza) deve risultare da un contratto di locazione, o altra documentazione, riferita ad un immobile sito in una delle vie della ZTL.

I permessi DBOX, DSB e LB sono validi per 1 anno dal rilascio.

Se sprovvisti di aree di sosta private, residenti e domiciliati potranno effettuare la sosta, nelle zone autorizzate e pertinenti il domicilio o la residenza, unicamente per operazioni di carico/scarico per un periodo massimo di 15 minuti, con obbligo di utilizzo del dispositivo di controllo orario, dalle ore 0.00 alle ore 24.00.

Permessi per titolari di studi professionali e imprese artigianali e commerciali con sede operativa in Zona ZTL

I veicoli intestati ai titolari di studi professionali e a imprese possono transitare per l'intera giornata, unicamente dai varchi della zona di appartenenza (rossa, verde, blu) ed esclusivamente per il raggiungimento di aree di sosta private.

In assenza di veicoli di proprietà dello studio o dell’impresa, il permesso può essere rilasciato al veicolo intestato al legale rappresentante, od altro titolato, dell’impresa medesima.



Il permesso ATT è valido per 1 anno dal rilascio.

Permessi per disabili

I veicoli in uso a disabili possono accedere alla ZTL esclusivamente per raggiungere località situate in ZTL, se muniti di apposito contrassegno e con disabile a bordo.

I disabili residenti nel comune di Monza devono comunicare l'elenco dei veicoli in uso. Il permesso D è valido fino alla scadenza del contrassegno disabili.

I disabili non residenti a Monza devono comunicare entro 72 ore, via email o di persona a Monza Mobilità, data e orario di accesso, i propri dati anagrafici, la targa del veicolo utilizzato, il numero del pass disabili e il Comune di rilascio.

Permessi per medici, veterinari e operatori sanitari

I medici e i pediatri di famiglia, i medici dell’ufficio d’igiene, i medici legali, i veterinari impegnati in servizio territoriale della ASL e altri operatori sanitari possono accedere alla ZTL unicamente per prestazioni da effettuarsi in ZTL.

Il transito e la sosta temporanea sono consentiti solo per il veicolo in uso esclusivo al medico/operatore sanitario, che deve essere utilizzato direttamente dal medico/operatore sanitario stesso.

Il permesso MED è valido per 1 anno dal rilascio.

Permessi temporanei

Esistono poi permessi temporanei, da richiedere preventivamente:

veicoli autorizzati all’occupazione di suolo pubblico per carico/scarico (operazioni di trasloco, operazioni edili, ecc.)

veicoli al seguito di matrimoni o funerali da celebrarsi in ZTL, fino a un massimo di 5, previa comunicazione dei dati dei veicoli utilizzati

veicoli di clienti di alberghi situati in ZTL per il tempo strettamente necessario a scaricare i bagagli (anche con comunicazione successiva da parte del titolare dell’albergo), previa comunicazione dei dati dei veicoli utilizzati

autoveicoli intestati o al servizio delle Pubbliche Amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, Comune)

autoveicoli, intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità (telecomunicazioni, erogazione acqua ed energia)

veicoli al servizio di disabili

NCC e taxi muniti di licenza non rilasciata dal Comune di Monza

veicoli di clienti di alberghi situati in ZTL

Per richiedere il permesso auto, è necessario accedere al servizio di Monza Mobilità.