Piste ciclabili a Monza, la mappa

Se hai voglia di una giornata in bicicletta, ecco l'elenco delle piste ciclabili presenti a Monza (o che passano dalla città).

Canale Villoresi: Monza (Rondò dei Pini) - Sant'Albino (8 km - ciclopedonale su asfalto). Tratto del percorso ciclabile lungo il Canale Villoresi interamente compreso nel comune di Monza, tra il Rondò dei Pini e Sant'Albino.

Canale Villoresi: Palazzolo Milanese - Monza (Rondò dei Pini) (9 km - ciclopedonale su fondo misto). Tratto compreso tra Palazzolo Milanese e Monza (Rondò dei Pini) del percorso ciclabile lungo il canale Villoresi. Si attraversano i centri abitati di Nova Milanese e Muggiò.

Cesano Maderno - Monza - Varedo - Bovisio (anello) (31 km - ciclabile su fondo misto).

Cinisello - Tour della Brianza (75 km - ciclopedonale su fondo misto). Il percorso segue nel primo tratto l'alzaia del canale Villoresi sulla ciclabile di recente costruzione, attraversa un breve tratto del Parco di Monza per poi seguire il fiume Lambro fino a Triuggio.

Cinisello - Trezzo sull'Adda - Lecco (64 km - ciclostrada su fondo misto). Puro divertimento attraverso la Brianza fino a Lecco centro.

Garbagnate - Monza (Ciclovia Monza Erba)- Erba - Como (67 km - ciclopedonale su fondo misto). Il percorso percorre il canale villoresi fino a Monza, da qui dentro il parco e in seguito lungo la ciclabile che costeggia il Lambro; una volta a Erba scende al lago di Alserio e quindi arriva a Como.

Giro della Pieve di Vimercate (44 km - sentiero su fondo misto). Il percorso racchiude in se tutto il territorio dell'antica Pieve di Vimercate.

Giro delle ciclabili in Brianza (56 km - ciclopedonale su terra). Questo giro ad anello unisce tre delle più belle piste ciclabili della brianza: la ciclabile del parco delle Groane, la ciclabile del canale Villoresi e la ciclabile della Valle del Lambro.

Lecco - Monza (45 km - ciclostrada su fondo misto). Percorso brianteo che utilizza la carreggiata laterale della SS36 e la pista ciclabile della Valle del Lambro.

Lecco - Segrate (50 km - ciclostrada su asfalto). Percorso consigliato nelle prime ore del mattino e possibilmente nei giorni festivi con minore affluenza di traffico.

Milano - Vimercate (15 km - ciclopedonale su asfalto). Questo itinerario collega Milano con Vimercate, attraversando i centri abitati di Cologno Monzese, Brugherio, Sant'Albino, Concorezzo e il quartiere Torri Bianche.

Monza (stazione FS) - Parco di Monza - Vedano al Lambro (5 km - ciclopedonale su asfalto). Questo itinerario nella prima parte collega il centro di Monza e la stazione FS col Parco di Monza, nella seconda parte continua dal Parco di Monza (ingresso di Porta Monza) verso Vedano al Lambro, lungo viale Brianza.

Monza - Concorezzo (2 km - ciclopedonale su asfalto).

Monza - Erba - Lago di Alserio - Brunate S.Maurizio - Como (62 km - ciclostrada su fondo misto). Itinerario ciclabile da Monza lungo il Lambro, attraverso vecchie strutture industriali ormai dismesse, fino al lago di Alserio.

Monza - Giussano (16 km - ciclabile su asfalto). Percorso ciclabile da Monza a Giussano, lungo la superstrada Milano-Lecco.

Monza - Montevecchia (34 km - percorso su strada). Salita a Montevecchia alta, discesa e anello per risalita a metà altezza.

Monza - Muggiò (3 km - ciclabile su asfalto).

Monza - Villasanta (4 km - ciclopedonale su asfalto). Il percorso è composto da una pista ciclopedonale in sede riservata che porta da Monza (via Lecco) a Villasanta (via Vecellio).

Monza: ciclabile centro (10 km - ciclopedonale su asfalto). Ciclabile che fa il giro di Monza, in gran parte lungo il canale Villoresi, ed attraversando il centro.

Monza: ciclabile del centro (6 km - ciclabile su asfalto). Un percorso breve, da pomeriggio domenicale, per gustarsi il centro di Monza approfittando della pista ciclabile che si snoda, partendo da via Ghilini, lungo il canale villoresi, fino a via Cavallotti.

Monza: Rondò dei Pini - Parco di Monza (2 km - ciclopedonale su asfalto). Percorso ciclabile di collegamento tra il Rondò dei Pini e il Parco di Monza, passando per la Villa Reale.

Muggiò: zona industriale Taccona (2 km - ciclopedonale su asfalto). Percorso ciclabile che collega Muggiò con la zona industriale di Taccona, per proseguire poi verso S. Fruttuoso.

Paderno - Monza centro - parco (38 km - ciclabile su fondo misto).

Parco di Monza (14 km - ciclopedonale su fondo misto). Giro ad anello all'interno del Parco di Monza.

Parco di Monza - Parco dei Colli Briantei (5 km - ciclabile su fondo misto). Ciclabile che collega il Parco di Monza e il Parco dei Colli Briantei.

Parco Nord - PLIS del grugnotorto (19 km - ciclopedonale su asfalto).

Parco Nord Milano - Monza (10 km - ciclopedonale su fondo misto). Percorso di collegamento tra il Parco Nord Milano e Monza, attraverso il Parco del Grugnotorto.

San Fruttuoso - San Rocco (2 km - ciclabile su asfalto).

San Giorgio (Parco di Monza) - stazione Biassono-Lesmo FS (Valle del Lambro) (3 km - strada).

Sulbiate - Parco di Monza (17 km - ciclopedonale su asfalto). Percorso in piano partendo da Sulbiate e arrivando alla Villa di Monza.

Valle del Lambro (16 km - ciclopedonale su fondo misto). Percorso ciclabile lungo il fiume Lambro, nel tratto compreso tra Monza e Carate Brianza.

Vimodrone (Martesana) - Parco di Monza (12 km - ciclostrada su asfalto). Collegamento tra la pista ciclabile della Martesana in Vimodrone con il parco di Monza.

In futuro, la città di Monza si arricchirà di nuovi itinerari. Il 23 giugno è stata approvata la realizzazione di tre corsie ciclabili in corso Milano, via Boito e via Mentana.

Sono partiti già i lavori per la Brumosa, la pista ciclabile che collegherà Monza con Brugherio, e pe la pista ciclabile che arriverà a Cinisello partendo da via Borgazzi.