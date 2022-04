“I progetti del cuore” per Monza e Biassono

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

La collaborazione tra “Progetti del cuore” e le città italiane, con scopo quello di aiutare le persone bisognose di ogni comunità, procede spedita e raggiunge anche le città di Monza e Biassono. Attraverso l’impegno dell’associazione, la Croce Bianca disporrà di un Fiat Doblò consegnato in comodato d’uso gratuito, attraverso il quale verranno garantiti i servizi di assistenza e trasporto alla cittadinanza. Ne potranno beneficiare tutte quelle persone che si trovano in difficoltà per quanto riguarda il contesto della mobilità. Quella fetta di popolazione riconosciuta abitualmente come appartenente alla categoria dei ‘fragili’, assistiti in termini di visite mediche, fisioterapiche, dialisi, visite specialistiche e vaccini e uscite diurne. Attraverso l’automezzo attrezzato consegnato da “I Progetti del Cuore”, la Croce Bianca fornirà un aiuto concreto agli associati che hanno bisogno di sostegno nelle attività quotidiane. “Per noi ha un significato molto importante - spiega il referente generale della Croce Bianca, Vincenzo Tresoldi -. La popolazione diventa sempre più anziana e noi vogliamo, grazie anche all’intervento de “I Progetti del Cuore”, beneficiare di un mezzo versatile che può essere utilizzato a ogni latitudine: avrà la funzione di un supporto socio-assistenziale, servirà per trasportare persone con difficoltà motorie per sostenere visite mediche specifiche, esami, visite fisioterapiche, vaccini. Siamo molto vicini alle persone che non sono autonome in fatto di mobilità e che vivono nelle difficoltà. Diamo una mano a chi soffre garantendo loro, per quanto di è possibile, tutti i servizi di necessità della persona. Attraverso questo mezzo possiamo organizzare circa un migliaio di uscite all’anno, coprendo i territori di Biassono, Monza, Triuggio e comuni circostanti alla nostra area operativa”. Alla cerimonia era presente anche il Presidente della Croce Bianca, l’avvocato Luca Marini, oltre al referente Tresoldi e agli sponsor che hanno reso possibile l’esistenza di questo servizio. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, testimonial de “I Progetti del Cuore” che ha presentato l’iniziativa. “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile verso chi ha bisogno. Con questa iniziativa si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili. Quello che mi ha spinto verso “I Progetti del Cuore” è senz’altro la vocazione di iniziative come questa. Voler contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”. Ed è stato proprio grazie alla partecipazione delle attività locali che si è potuta garantire l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende che hanno aderito, oltre a trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, hanno potuto sostenere e aiutare i membri più fragili della comunità.