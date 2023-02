Il club tennis Ceriano riparte dai giovani per puntare ancora in alto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Tutto pronto per una nuova stagione. Dopo la promozione in Serie A1 sfuggita all’ultimo istante, il Club Tennis Ceriano si prepara a voltare pagina e ad affrontare il 2023 a tutto tennis: accanto ai tornei individuali, saranno le competizioni a squadre a fare la differenza. Anche quest'anno infatti, l'impegno del club brianzolo è forte, con ben 15 team schierati nelle varie competizioni, 8 dei quali nei campionati giovanili. "Di solito le squadre under ci portano sempre grandi soddisfazioni, però non voglio sbilanciarmi perché nel tennis basta poco, anche solo un piccolo infortunio rischia di compromettere tutto il lavoro - commenta il presidente del CT Ceriano, Severino Rocco -. Per quanto riguarda le formazioni maggiori invece, credo che quest'anno abbiano tutte le caratteristiche per essere competitive e puntare alla promozione nelle categorie superiori". L'elenco è lungo, si va dalla Serie B2 maschile alla C femminile, dalla Serie D1 femminile alla D2 e alla D3 maschili. E naturalmente la squadra regina, quella di Serie A2 femminile capitanata da Silverio Basilico. Anche in questo 2023 sarà il vivaio del club a rivestire una grande importanza: un lavoro continuo e costante nel tempo che, poche settimane fa, è stato "premiato" anche dalla Federazione con le annuali classifiche del Grand Prix Fitp. Il CTC è tra le migliori Top School italiane con 1725 punti che valgono la 41esima posizione. Inoltre, nella graduatoria generale, su 1893 scuole tennis in tutta Italia quella del club brianzolo è fra le prime cento (95esima posizione). Con 200 allievi dai 4 fino ai 18 anni iscritti alla scuola e suddivisi tra le strutture di Ceriano Laghetto e Saronno, ecco il serbatoio dove il club attinge a piene mani per costruire tutte le squadre che ogni anno vengono schierate nei vari campionati giovanili e non.