Il progetto “Cuore di donna” entra in città: al via la distribuzione del vademecum e lo screening gratuito  

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

“Cuore di Donna” è un percorso di prevenzione con il quale Synlab CAM Monza ha coinvolto il territorio sin dall’inizio del 2020 con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza circa il rischio cardiovascolare femminile. Animato fino ad oggi da una raccolta di video informativi realizzati in collaborazione con il Dottor Virgilio Colombo - Specialista in Cardiologia Synlab CAM Monza e da un vademecum scaricabile dal sito del Polidiagnostico monzese e disponibile in struttura, “Cuore di donna” ora si traduce in una nuova opportunità per la cittadinanza, grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Monza e dell’Assessorato alle Politiche Sociali. Nel mese di ottobre, infatti, presso diversi punti pubblici del Comune sarà possibile ritirare il prezioso “Vademecum Salva-Cuore”, uno strumento semplice e di facile fruizione teso a diffondere la consapevolezza del rischio cardiovascolare femminile, evidenziare i sintomi della malattia cardiaca nelle donne (diversi da quelli maschili), i fattori di rischio e le armi preventive. Synlab CAM Monza, in aggiunta, riserverà a un centinaio di donne monzesi individuate dai Servizi Sociali del Comune, uno screening preventivo volto a indagare e approfondire il loro rischio cardiovascolare globale. Un passo fondamentale nella prevenzione delle malattie cardiache, che si inserisce perfettamente all’interno del lavoro quotidiano degli operatori sociali, dediti ogni giorno ad affiancare donne che ne hanno necessità nella costruzione di un proprio percorso di autonomia e crescita. “La campagna di screening prevista per il mese di ottobre sarà il momento culminante di un progetto, Cuore di Donna, che vede Synlab CAM Monza impegnato nella diffusione di una maggiore consapevolezza sul tema delle malattie cardiovascolari femminili. L’intento è quello di abbattere quell’errato e pericoloso pregiudizio culturale che vede l’uomo come maggiore (o unica) vittima. Ringraziamo il Comune di Monza e in particolare l’Assessorato alle Politiche Sociali non solo per aver deciso di patrocinare l’iniziativa, ma anche per essersi spesi in prima persona nell’individuazione delle donne che saranno coinvolte in questa importantissima campagna” – ha dichiarato Federica Gironi - Responsabile Polidiagnostico Synlab CAM Monza - Agrate. “È dovere delle istituzioni – spiegano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alle Politiche Sociali Désirée Merlini – mettere i cittadini nelle condizioni di sapere come comportarsi per prendersi cura della propria salute. Nella nostra città la cultura della prevenzione è forte e consolidata, grazie soprattutto alla sinergia tra soggetti pubblici, associazioni del terzo settore e operatori privati. Tutti insieme dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione per raggiungere il numero più ampio possibile di persone con il messaggio della prevenzione”. Perché è tanto importante fare “educazione” sul rischio cardiovascolare femminile? Pochi purtroppo sanno che il Killer numero uno per le donne non è il cancro al seno o all’utero, ma la Cardiopatia Ischemica, patologia che causa la morte di una donna su tre ogni anno. Se statisticamente la donna soffre di cuore all’incirca dopo i cinquant’anni, per il venir meno dello scudo protettivo estrogenico che accompagna la menopausa, anche le giovani donne sono a rischio (soprattutto se fumatrici e contestualmente utilizzatrici di contraccettivi orali). Sottovalutata in termini statistici, la malattia cardiaca nella donna è anche trascurata per l’atipicità dei sintomi: le donne colpite da attacco cardiaco spesso presentano manifestazioni diverse da quelle maschili e facilmente assimilabili ai classici sintomi della sindrome menopausale. Risulta quindi chiaro quanto sia fondamentale fare prevenzione su questa tematica ancora vittima di un bias culturale importante. L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Monza e rientra nel percorso di sensibilizzazione e costruzione della salute portato avanti da Synlab CAM Monza nei suoi 50 anni di attività al servizio del territorio.