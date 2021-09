Il V-team tennis alla carica della serie A2, partenza il 3 ottobre: “Girone molto tosto”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Neanche il tempo di lasciarsi alle spalle il rombo delle Formula 1 e all’ombra della Villa Reale ci si prepara ad accogliere un altro grande evento sportivo. Vale a dire il ritorno in Serie A2 di una squadra della provincia di Monza e Brianza, l’unica del territorio a questi livelli nei campionati nazionali affiliati di tennis di questa stagione. Merito del V-Team, che il 3 ottobre dà il via alla sua avventura in A2 con la trasferta al Circolo Tennis Palermo. Un esordio difficile, contro una squadra di grande tradizione e dalla rosa profondissima che comprende anche il ceco ex n.35 Atp (oggi n.89) Jiri Vesely. Un esordio che restituisce in pieno tutte le complessità – ma anche gli stimoli – legate a una manifestazione del genere. “L’urna non è stata molto favorevole con noi – spiega Duvier Medina, direttore tecnico del V-Team e capitano della formazione di A2 insieme a Marco Baio – perché ci ha inseriti in un raggruppamento molto tosto, con squadre ben attrezzate e di grande tradizione tennistica. Però noi abbiamo una buona rosa, ben costruita, equilibrata e quindi puntiamo a fare il nostro campionato mirando, per quest’anno, alla permanenza nella categoria”. Sono 9 i giocatori in lista per il team brianzolo, dai membri del vivaio Davide Albertoni (classifica italiana 2.2) e Andrea Borroni (2.3) fino ai rinforzi stranieri di Mathias Bourgue, francese attualmente alla posizione numero 190 delle classifiche mondiali, e Alex Molcan, al suo best ranking al numero 119 Atp.

“Abbiamo puntellato lo zoccolo duro della squadra con l’innesto di questi due giocatori – spiega ancora Medina – per poter dire ancora di più la nostra, certo la loro presenza nei vari incontri del girone dipenderà dagli impegni nei circuiti internazionali ma ci possiamo ritenere soddisfatti di come ci presentiamo ai nastri di partenza. E per questo motivo il grazie più grosso va a tutti gli sponsor che ci hanno permesso di costruire qualcosa di importante”. La Serie A2 è uno step di grande prestigio per il V-Team, una realtà che è nata per promuovere il tennis e la pratica sportiva ormai 15 anni fa e che oggi coinvolge ben quattro circoli della provincia di Monza e Brianza: il Villa Reale Tennis, nel cuore di Monza (dove si svolgeranno tutte le partite casalinghe del V-Team), il Tc Villasanta (il club affiliato che ha costruito la scalata in A2), il Vedano Tennis e la new entry del Concorezzo Tennis. “Il nostro obiettivo – prosegue Medina – è quello di far crescere sempre più ragazzi e bambini, cercando di continuare nel grande lavoro fatto con scuola SAT e agonistica ma pure migliorando l’attività di alto livello, portando sui nostri campi una competizione di alto livello come questa”. Dopo l’esordio esterno a Palermo, l’agenda della Serie A2 2021 per il V-Team prevede l’impegno casalingo contro i lombardi del Tc Lecco (10 ottobre), poi l’osservazione del turno di riposo (17 ottobre), la sfida interna ai toscani del Match Ball Firenze (24 ottobre), la visita esterna al Ct Mario Stasi di Lecce (31 ottobre) e, per finire, i due appuntamenti di novembre in casa contro i piemontesi del Ronchiverdi (14 novembre) e l’ultima trasferta all’St Bassano del 21 novembre. Prima di lasciare la parola al campo, la presentazione ufficiale del team di fronte a stampa e sponsor che si terrà proprio al Villa Reale Tennis mercoledì 22 settembre alle ore 17.30. Sarà quello il via ufficiale alla stagione del V-Team, pronto per una partenza a tutto gas. LA ROSA DEL V-TEAM Mathias Antoine Marie Bourgue (Fra, 1.17), Alex Molcan (Svk, 2.1), Davide Albertoni (2.2, vivaio), Andrea Borroni (2.3, vivaio), Manfred Fellin (2.3), Pietro Orlando Fellin (2.3), Gianmarco Ferrari (2.4), Mauro Aldo Germiniasi (3.1, vivaio), Alberto Borroni (3.2, vivaio) – Tra parentesi sono indicati le nazionalità diverse da quella italiana, la classifica nazionale FIT e l”appartenenza al vivaio del club.