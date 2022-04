Inaugurazione nuovi spazi per l'autismo di associazione San Vincenzo a Concorezzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Sabato 2 aprile 2022 è la Giornata Mondiale di Consapevolezza dell’Autismo, sabato 2 aprile è anche la giornata in cui l’Associazione Cascina San Vincenzo onlus festeggia inaugurando i nuovi spazi per l’autismo in via don Girotti 19 a Concorezzo. L’Associazione, attiva da oltre 10 anni e costituita da un nucleo di famiglie accomunate dalla vicinanza solidale e dall'accompagnamento di altre famiglie che sono toccate dall'esperienza e sofferenza dovuta alla sindrome autistica, affianca, ora, alla storica sede di Cascina San Vincenzo a Concorezzo, nuovi e funzionali spazi in via don Girotti di circa 130 mq resi funzionali da una accurata ristrutturazione. Nei nuovi spazi hanno trovato casa l’Officina del Mosaico, laboratorio rivolto a giovani adulti autistici per la realizzazione di percorsi di autonomia personale e professionale attraverso la realizzazione artigianale di mosaici artistici, e nuove stanze per le attività psicoeducative. La nuova sede consentirà di ampliare il numero di famiglie, bambini e ragazzi accompagnati nei percorsi psico educativi e terapeutici dall’Associazione. Oggi sono circa 150 le famiglie accolte nei percorsi dell’Associazione ma ben altri 70 nuclei famigliari hanno chiesto di avviare gli interventi terapeutici per i propri figli. L’Associazione svolge una attività terapeutica e psicoeducativa coi ragazzi e di accompagnamento alle famiglie secondo un articolato modello di intervento: - Valutazione diagnostica e/o funzionale per Ipotesi di intervento - Percorsi abilitativi logopedici ed educativi rivolti a ragazzi autistici - Attività formative rivolte ai familiari (Parent Training- Iniziative a favore dei fratelli) - Attività formative rivolte agli insegnanti delle scuole - Attività di raccordo Famiglia- Scuola - Attività di Sollievo e di Sostegno alla Famiglia - Sportello "InformAutismo" - Percorsi di autonomia personale e professionale “Scuola Bottega” - Officina del Mosaico (attività artigianale) Gli spazi di via don Girotti sono stati acquistati e ristrutturati con grandissimo sforzo dall’Associazione anche grazie ai fondi raccolti dal 5x1000 e grazie alle donazioni di due importanti aziende: SCJohnson e Thermofisher. Diamo appuntamento a tutti sabato 2 aprile 2022 alle ore 11.00 in via don Girotti 19 a Concorezzo per l’inaugurazione. Sarà inoltre possibile visitare la sede nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, è infatti previsto l’open day dell’Officina del Mosaico.