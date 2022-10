L’autunno è di corsa con tutti gli eventi Affari&Sport

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

(VILLASANTA, MB) – C’è sempre un gran fermento nei negozi Affari&Sport dove la corsa è una vera e propria passione capace di mettere tutti d’accordo e di far vivere momenti di spensieratezza con uno sguardo proiettato al benessere. Un tema, quest’ultimo, molto caro a Michele Cecotti, titolare dei negozi Affari&Sport, che da sempre e con sempre più enfasi pone l’accento sull’importanza dello sport per la salute. GLI APPUNTAMENTI – Ogni stagione è quella giusta per indossare le scarpe e correre nei negozi Affari&Sport, con la certezza di trovare sempre tanti amici ed un nuovo evento a cui partecipare con entusiasmo. L’autunno rappresenta una vera e propria rinascita grazie alle temperature più adatte all’esercizio fisico ed al fascino del vicino Parco di Monza, che lentamente cambia pelle e odore lasciandosi vivere con emozioni sempre profonde. LUNEDI’ SERA – SOLO UN PASSO DOPO L’ALTRO – Non aveva mai smesso di allenarsi ma è ritornato ancora più compatto il gruppo Solo un passo dopo l’altro, “quelli del lunedì sera” che si riuniscono ogni lunedì sera con ritrovo alle ore 18.00 a ‘casa’ Affari&Sport di Villasanta e corrono in gruppi in base alle andature. Tra uno scatto di corsa ed uno fotografico, e la costanza che serve per allenarsi seriamente anche se in allegria, il gruppo ha conquistato sempre più simpatie e aspetta solo di accogliere nuovi amici. Per info CONTATTACI QUI SABATO MATTINA – I CORSI DI MINO PASSONI – E’ da sempre una garanzia il corso per imparare a correre tenuto dal tecnico allenatore FIDAL Mino Passoni che mette la propria pluridecennale esperienza in Five Steps to Run, un appuntamento che si rinnova con vesti nuove in base alla stagione e che accoglie sia principianti che runner esperti. Ancora possibile unirsi al gruppo del sabato mattina per questo sabato 8 ottobre e sabato 15 ottobre. Accanto alle competenze, Mino sfoggia carisma, professionalità, serietà, passione ma anche la capacità di trasformare la fatica in divertimento. INFO QUI. 29 OTTOBRE – BROOKS RUNNING ACADEMY – Affari&Sport Villasanta è uno dei pochissimi negozi d’Italia ad ospitare la “Brooks Running Academy – Back to school!”, con l’autunno infatti è tempo di rimettersi dietro i banchi di scuola e imparare tutto, ma proprio tutto, sul mondo del running! Sabato 29 ottobre alle ore 10.00 sarà Elena Casiraghi, Specialista in Nutrizione Sportiva, a tenere un workshop e subito dopo sarà possibile testare tutte le novità Brooks in una corsa in pieno stile Run Happy! La partecipazione è totalmente gratuita, a tutti gli iscritti sarà data in omaggio una T-shirt. Prenotazione obbligatoria e fino al raggiungimento del numero massimo QUI. In occasione della Brooks Running Academy, gli allievi di Mino Passoni parteciperanno aggiungendo una nota di allegria ad un evento già speciale. 12 NOVEMBRE – 2^ DONNE IN CORSA – Dopo il successo della prima edizione, sabato 12 novembre al via la 2^ Donne in corsa, evento organizzato in collaborazione con il Gruppo Podistico Villasantese e con il patrocinio del Comune di Villasanta, con la presenza delle Pink Ambassador di Monza e Brianza della Fondazione Umberto Veronesi con l’obiettivo di accendere l’attenzione sul tema della prevenzione delle patologie della sfera femminile. Partenza da Affari&Sport di Villasanta di corsa o camminata per 4 o 9 km. Prenotazione obbligatoria ed in omaggio un buff dedicato all’evento a tutti i prenotati. INFO QUI. 17 DICEMBRE – ALLENAMENTO DI NATALE, RICORDANDO ALE – Si avvicina l’evento più atteso dai runner brianzoli, il “16° Allenamento di Natale – Ricordando Ale” in programma sabato 17 dicembre con quel giusto mix di tradizione e novità. Info e aggiornamenti nei prossimi giorni sul sito affariesport.com e sulle pagine social. Credits: Roberto Mandelli