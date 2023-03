L'orchestra Felice di Villasanta, diretta dal maestro Felice Clemente in concerto il 29 aprile 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Il 29 aprile 2023 alle 21, presso il Teatro San Giuseppe di Brugherio, si terrà un Concerto dell’Orchestra Felice, orchestra giovanile diretta dal maestro Felice Clemente e Karima Ammar, una delle voci più intense del panorama italiano e internazionale. Una compagine più unica che rara di giovanissimi musicisti tra i 14 e i 18 anni animati dalla grande passione per la musica, la bellezza e il sogno di diventare anime migliori e di allargare i propri orizzonti attraverso l'arte, incontra la nota cantante Karima in un connubio di influenze musicali che hanno come matrice e radice il jazz e la musica afro-americana e di brani molto noti che appartengono a tutti noi e alla nostra storia. Il concerto, patrocinato dal Comune di Villasanta e dall’associazione il Jazz Va a Scuola, con la collaborazione dello Studio Dentistico Sorriso & Salute di Monza, si annuncia speciale e originale per l’intensità e la qualità. Per informazioni e prenotazioni: info@orchestrafelice.it; prenotazioni@orchestrafelice.it; www.teatrosangiuseppeonline.it Orchestra Felice - Nata a novembre 2016 da un’idea del maestro Felice Clemente (nipote del grandissimo Mino Reitano), uno dei più apprezzati sassofonisti jazz della scena italiana e professore di musica per scelta etica, l’Orchestra era stata voluta e promossa dalla dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo di Villasanta. Il progetto musicale promosso con l’Orchestra si è distinto in diversi importanti eventi e concerti di caratura nazionale ed internazionale dal 2017 al 2019, come ad esempio la partecipazione alla manifestazione “Jazz per le Terre del Sisma” all'Aquila, invitata dal noto Jazzista italiano Paolo Fresu, il concerto a Bologna per l’associazione nazionale "Il Jazz va a scuola", il concerto al teatro verdiano di Busseto (PR), concerti al Teatro Villoresi e Manzoni di Monza. L’Orchestra Felice è stata inoltre parte integrante della Children's World Orchestra (35 elementi su 180) per il progetto sostenuto dall'Unicef che ha coinvolto musicisti da 12 paesi nei 5 continenti, ed altri ancora. Venutasi ad esaurire nel 2020 l’esperienza di collaborazione con la scuola, l’Orchestra si è ricostituita in associazione culturale grazie all’impegno del Maestro e dei genitori, al fine di continuare il percorso musicale, formativo e ludico che era stato un fondamento nei primi anni di vita dell’Orchestra. Dopo un periodo di ricostituzione che, oltre alla conferma di tanti musicisti che provenivano dall’esperienza scolastica ha visto l’ingresso di nuovi elementi, nel 2022 l’Orchestra è tornata a suonare dal vivo in occasione del concerto “Vita Musica Libertà” (19 maggio 2022), in collaborazione con l’istituto Stoppani di Lecco; della Festa della Musica (21 giugno 2022) a Villasanta; del Festival delle Geografie (18 settembre 2022) a Villasanta e del concerto natalizio presso il Teatro Binario7 di Monza (20 dicembre 2022). L’Orchestra è stata recentemente impegnata in una sessione di registrazione presso lo Studio “Musica per il Cervello” di Caravaggio (BG), con produzione di audio e video. Karima Ammar - Nasce a Livorno, città marittima, colorata e frizzante da cui eredita la permeabilità̀ alle contaminazioni. Fin da bambina, sostenuta dal suo talento, si avvicina alla musica partecipando prima a Bravo Bravissimo e poi a Domenica In. Nell’ottobre del 2006 entra nel programma Amici di Maria De Filippi. Si classifica al terzo posto e vince il premio della critica, decretato all’unanimità̀ da tutta la giuria tecnica, che la ritiene la nuova voce più̀ interessante del panorama musicale italiano. Nello stesso anno Karima sigla il suo primo contratto discografico con Sony Bmg e incide il suo primo EP. Nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul del blues e perfino del gospel. Nonostante la sua giovane età̀, Karima ha già̀ una lunga e variegata esperienza artistica, tra cui il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach dal quale è stata prodotta. E’ l’unica cantante italiana a cui il “Maestro” ha scritto dei brani e con il quale ha registrato a Los Angeles il suo primo album dal titolo Karima. Sempre nello anno viene scelta dalla Disney per interpretare la colonna sonora nel film di animazione la Principessa e il ranocchio, ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend, ha partecipato a Tale e Quale Show e I migliori Anni su Rai 1. Con Umbria Jazz rappresenta l’Italia nei festival internazionali. Artista molto amata in Cina dove ha portato per due anni consecutivi in tour, il progetto” Close to you” cantando per prima al prestigioso teatro dell’opera di Pechino, tempio sacro della musica classica. Nel 2017 nel musical The Bodyguard è Rachel la protagonista, ruolo interpretato nel film da Whitney Houston. Amata dai musicisti ha collaborato con Dado Moroni, Riccardo FIoravanti e con Stefano Bagnoli. Esplosiva la collaborazione con la più̀ famosa street band italiana i Funk Off. Nei suoi concerti i brani da lei interpretati rinascono nella “versione Karima” unici e inimitabili. Il 14 Maggio 2021 esce il suo nuovo album dal Titolo No Filter.