La 12^ Reale Mutua Monza Montevecchia eco trail è sold-out

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

MONZA – L’attesa sta per finire. Domenica prossima, 19 maggio, si disputerà 12a Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail (Reale Mutua MOMOT), organizzata dal Monza Marathon Team assieme a innumerevoli e fruttuose sinergie, e diventata negli anni un appuntamento fisso del trailrunning lombardo. Anche quest’anno le iscrizioni hanno raggiunto il SOLD OUT, a conferma della bontà di un progetto che coniuga sport agonistico, inclusione, socialità, ecosostenibilità e valorizzazione turistica della Brianza. RITIRO PETTORALI E DETTAGLI ORGANIZZATIVI – Domenica si correrà con la consolidata formula della “gara a coppie” e i partecipanti si affronteranno su un tracciato di 33.5 km, dalla Reggia di Monza al Campo Sportivo di Montevecchia, che si preannuncia vario, divertente e probabilmente fangoso e stimolante, rispettando il vero spirito del trailrunning. Per quanto riguarda le informazioni logistiche, i pettorali acquistati potranno essere ritirati, tassativamente, sabato 18 maggio dalle ore 10:00 alle ore 17:00 presso la Villa Reale di Monza (ingresso principale da Viale Brianza). Si ricorda come ciascun atleta dovrà ritirare personalmente il proprio pettorale: in caso di impossibilità a farlo, si invita a utilizzare la delega, ricavabile dalla pagina principale del sito www.momot.it. Per i soli atleti residenti al di fuori delle province di Monza e Brianza, Milano, Lecco e Como, sarà possibile ritirare il pettorale domenica 19 maggio dalle ore 6:30 alle ore 7:30. Domenica 19 maggio invece, alle ore 6:30 verrà aperto l’ingresso principale della Villa Reale di Monza (da Viale Brianza). Entro le ore 7:30 sarà possibile consegnare all’organizzazione una borsa di medie dimensioni per ciascuna coppia di atleti, mentre alle ore 7:45 verrà svolto il briefing tecnico obbligatorio. Il via alla 12a Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail verrà dato alle ore 8:00 con modalità Rolling Start e conseguente ultimazione delle partenze entro le ore 8:20. L’ordine di partenza delle coppie sarà pubblicato dalle ore 9.00 di giovedì 16 maggio sul sito www.momot.it. LO STORICO PARTNER – La MOMOT è diventata ormai un simbolo del territorio brianzolo e ciò è potuto accadere grazie anche alle numerose collaborazioni messe in campo dal Monza Marathon Team, tra cui il Title Sponsor Reale Mutua. Quest’ultimo, sabato 18 e domenica 19 maggio, offrirà anche a tutti i partecipanti un buono sconto di 5€ da utilizzare nelle due giornate al Bar della Villa Reale di Monza. LA MOMOT È ANCHE UNA FESTA – Fin dalla prima edizione la MOMOT si è distinta per essere un evento, capace di andare al di là dell’aspetto sportivo. E così, anche domenica 19 maggio, la manifestazione proseguirà dopo il traguardo per condividere tutti assieme un bel momento di festa e condivisione. Ogni partecipante, oltre a ricevere la Recovery Bag targata Iperal Supermercati, potrà utilizzare il buono per gustarsi il ristoro finale curato dalla “Steak e Smoke House” Griller Hop di Monza, e usufruire della degustazione di vini proposta dalla FISAR (Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori) Monza e Brianza. “Siamo molto contenti – racconta il titolare di Griller Hop Davide Turrini – di prendere parte alla MOMOT, una manifestazione entrata nel cuore di tutti i brianzoli. Noi abbiamo aperto il nostro ristorante a Monza due anni fa, cercando di coltivare la ricercatezza della carne e una certa lavorazione della stessa. Domenica i presenti potranno gustare dell’ottima birra artigianale e un panino con la salsiccia affumicata”. Per un nuovo partner entrato nel mondo della MOMOT, ce n’è un altro che ormai è un veterano dell’evento. Stiamo parlando della FISAR di Monza e Brianza che accoglierà, ancora una volta, gli arrivati con un imperdibile degustazione di Prosecco. “Non potevamo mancare alla MOMOT – spiega Francesco Gualtieri, collaboratore e docente della FISAR, nonché storico Delegato dell’ente oggi guidato da Pietro Milo – e proporremo la degustazione del Prosecco, prodotto da un’azienda, Bosco del Merlo, che gravita al confine tra il Veneto e il Friuli, in zona Lison Pramaggiore. Crediamo fortemente in queste iniziative, dove sport e educazione al bere bene e consapevolmente, possono correre a braccetto”.