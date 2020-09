La Girandola delle parole premio alla cultura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Monza- “Per la manifesta preparazione culturale di vasto respiro, l’impegno costante per la valorizzazione e la promozione del territorio, del patrimonio umano, artistico e culturale con uno sguardo attento ai valori etici di solidarietà, inclusione e coesione sociale”. Con questa motivazione, sabato 12 settembre a Limbiate, in occasione della seconda edizione del Premio letterario internazionale “La girandola delle parole”, presieduto dalla poetessa e scrittrice Rita Iacomino, la locale Pro Loco, con il patrocinio della città di Limbiate, dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) della Provincia Monza Brianza e della Regione Lombardia conferirà il Premio alla cultura a cinque figure femminili che incarnano lo spirito della mission delle Pro Loco d’Italia. Fra queste Donatella Rampado, monzese, premiata in qualità di promotrice culturale, scrittrice, per aver avviato molteplici progetti sociali rivolte alle donne nel business e per il suo impegno nel promuovere cultura etica come Presidente di Assosinderesi. Fra le premiate , assieme a Donatella Rampado, non passa inosservato il nome della conosciutissima Laura Ephrikian (attrice di cinema, televisione e teatro, scrittrice, impegnata in progetti filantropici pro Africa). Per quel che riguarda le altre tre premiate, si tratta di Marina Pratici (critico letterario, promotrice culturale, poeta, e scrittrice) , Daniela Cecchini (critico letterario, giornalista del Corriere del sud, operatrice culturale, pluriaccademica), Anna Montella (operatore culturale e della comunicazione, scrittrice, ideatrice Caffè Letterario La Luna e il Drago) . Nel 2020 Donatella Rampado per il suo impegno costante le è stata conferita laurea honoris causa in scienze umane da parte della prestigiosa World Humanistic University di Miami, in Florida, e ha ricevuto molteplici premi alla carriera; Ha pubblicato 4 libri editi da Franco Angeli editori, di cui l’ultimo tradotto in lingua inglese “Selfbrand the evolution”