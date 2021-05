La salute riparte, ad Agrate Brianza screening gratuiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Attivo da oltre 10 anni, il Polidiagnostico Synlab CAM di Agrate Brianza lancia una campagna di promozione della salute dedicata a tutti i cittadini del territorio agratese. “Fai ripartire la tua salute… ad Agrate” prenderà avvio nel mese di giugno con uno screening gratuito sull’alimentazione: prenotando al numero 039 6892999, dalle 11:00 alle 12:00 (fino a esaurimento posti), sarà possibile fissare il proprio appuntamento con la Nutrizionista. Un’occasione unica per orientarsi sui corretti stili di vita da adottare nella propria quotidianità al fine di prevenire malattie cardiovascolari, obesità e sovrappeso: alcune tra le patologie più comuni generate da cattive abitudini alimentari. La campagna proseguirà dopo l’estate: a settembre il focus sarà sulla Cardiologia, a ottobre sull’Urologia, mentre nel mese di novembre protagonista sarà la salute delle donne, con una campagna di screening dedicata alla prevenzione senologica. La campagna si allinea all’impegno quotidiano che Synlab CAM di Agrate Brianza investe nel soddisfare i bisogni di salute dei propri pazienti. Conosciuta soprattutto come punto prelievi, la sede Synlab CAM di Agrate è anche un Polidiagnostico in grado di prendersi cura a 360° della salute degli agratesi grazie a un team di 30 medici specialisti a disposizione per diagnosi, prevenzione e controlli nelle discipline mediche più richieste.