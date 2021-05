La Serenissima di Cinisello chiede l'aiuto di tutti per ripartire dopo l’incendio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

La GSD Serenissima di Cinisello Balsamo (Milano) è un'associazione sportiva che esiste dal 1957, dedicata al calcio e allo sport, che trasmette ai bambini e ai ragazzi che la frequentano valori quali l'amicizia, il rispetto e l'educazione per crescere tutti insieme come una vera squadra. La Società si distingue nell'ambito calcistico per avere collaboratori volontari di grande professionalità, che perseguono l'insegnamento delle regole del calcio impegnandosi a fondo a trasmettere la lealtà della pratica sportiva. Società che ha visto il grande Gaetano Scirea muovere i primi passi nel mondo del calcio, allenandosi proprio sui campi della Serenissima tra il 1963 e il 1967.

Lo scorso marzo l’associazione è stata colpita da un incendio, che ha distrutto in pochi minuti gran parte degli spazi comuni e intaccato gli spogliatoi, le docce, l'ufficio e i trofei della Società, ma sicuramente non ha spento la voglia dei ragazzi e degli allenatori di continuare a sognare e cercare di ripartire dopo il disastro. La campagna di crowdfunding lanciata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - nasce come conseguenza dell'incendio che ha colpito la struttura, per riportare a nuovo gli spogliatoi, le docce, l'ufficio con i computer, comprare del nuovo materiale, un nuovo tagliaerba e tutto quello che occorre per poter rendere di nuovo accogliente il centro sportivo. Tutti coloro che decideranno di sostenere la campagna saranno costantemente aggiornati su quanto raccolto e come verrà utilizzato.

Ogni donazione sarà un piccolo tassello per far ripartire i sogni dei ragazzi sulle orme di Scirea. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/un-goal-per-la-serenissima-dopo-l-incendio-ripartiamo-insieme/