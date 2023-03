Le note di Fdt Quartet al 2° Reale Mutua Monza Night Trail

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

MONZA – C’è grande effervescenza dietro le quinte del 2° Reale Mutua Monza Night Trail, evento organizzato da Monza Marathon Team Asd e Consorzio Villa Reale e Parco di Monza che, attraverso lo sport, fonde cultura, rispetto per l’ambiente, solidarietà e tanta ottima musica. Durante la prima edizione, lungo il percorso i partecipanti sono stati sorpresi da una speciale illuminazione dei monumenti dei Giardini della Villa Reale e dalla musica degli allievi del Liceo Classico e Musicale Statale Bartolomeo Zucchi di Monza. FdT QUARTET – Anche per questa edizione la musica sarà un capitolo fondamentale della manifestazione. Sarà presente il complesso FdT Quartet, nato nel 2021 e composto da Edoardo Viganò al sax, Simone Matteuzzi al pianoforte, Samuele Frisenda al contrabbasso e Alessandro Bazzoli alla batteria, artisti che hanno frequentato il Liceo Musicale Zucchi dove hanno avuto modo di conoscersi, anche se in classi diverse e tutti con un background diverso e progetti personali in vari ambiti musicali. Oltre al quartetto, gli stessi artisti fanno parte di una Orchestra Jazz di 20 elementi e di "Sugarino Project", un'associazione culturale con sede a Monza che ha l'obiettivo di promuovere iniziative musicali dei giovani nel territorio monzese. “Siamo tutti studenti del Conservatorio, tranne Samuele che frequenta ancora il Liceo, ma già pensa di raggiungerci” – ha detto Alessandro Bazzoli. “Abbiamo un repertorio versatile ed una particolare predilezione per il FdT jazz moderno, durante l’evento suoneremo dei brani jazz standard per accompagnare la serata. Alcuni di noi hanno preso parte alla 1^ edizione del Reale Mutua Monza Night Trail e ne sono rimasti positivamente colpiti, quindi vogliamo esserci anche quest’anno”, ha aggiunto. Musica e corsa, un binomio per tantissimi appassionati di running che non possono fare a meno di accompagnare il proprio allenamento con le note preferite. “Anche se nessuno di noi è un runner, a me piace ogni tanto correre, penso che musica e sport abbiano tanto in comune essendo due attività spontanee per l'essere umano che ha sempre vissuto di movimento e di arte”, ha commentato Bazzoli. “Sia per fare musica che per la corsa è richiesta disciplina, esercizio costante e con razionalità. Per suonare uno strumento musicale sono necessari impegno e coordinazione sia muscolare che mentale, così come nello sport. Ma la cosa che certamente accomuna più di tutte musica e sport è che hanno un forte impatto sulla vita, possono infatti influire sull'umore di una persona, su libertà e apertura mentale, e contribuiscono a incrementare la qualità della vita”, ha concluso l’artista. ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte, attenzione al numero massimo di 1500 partecipanti e al termine ultimo per iscriversi fissato per le ore 20 di venerdì 5 maggio 2023. Tutti gli atleti riceveranno la copertura assicurativa da parte di Reale Mutua. CLICCA QUI per iscriverti. Per tutti gli iscritti pila frontale al ritiro del pettorale (da usare obbligatoriamente durante l’evento) in omaggio.