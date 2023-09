Limbiate, 2000 food bag antispreco e riciclabili consegnate ai bambini delle scuole

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Limbiate (Mb), 29 settembre 2023 – In occasione della Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, i bambini delle scuole di Limbiate (Mb) hanno ricevuto 2000 Food Bag antispreco per conservare al meglio il cibo non consumato a scuola. La distribuzione delle Bag fa parte di una serie di iniziative nate dalla partnership tra il Comune e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, volte a sensibilizzare grandi e piccini sul tema della sana e corretta alimentazione e della lotta agli sprechi alimentari. Le Food Bag sono facilmente lavabili e riciclabili, e permettono ai bimbi di portare a casa il cibo che non viene consumato a scuola durante il pranzo e conservabile a temperatura ambiente, come pane, frutta o snack. La distribuzione delle Bag è stata inoltre accompagnata dalla consegna ai bambini dell'attestato di "Super eroe Green", un "premio" per incoraggiarli ad adottare condotte antispreco e sostenibili. La consegna delle Food Bag è avvenuta presso l'Istituto Comprensivo "Fratelli Cervi" alla presenza del sindaco Antonio Romeo e di tutti gli insegnanti. L’appuntamento è stato inoltre comunicato alle famiglie tramite l’invio di lettere che spiegavano l’importanza di adottare comportamenti green. Il progetto si inserisce all'interno di una serie di iniziative all'insegna della sostenibilità, frutto della partnership tra il Comune di Limbiate e Sodexo Italia, avviata con l'inaugurazione del nuovo centro cottura green in grado di erogare oltre 3000 pasti al giorno a 17 scuole dello stesso Comune. "Diffondere buone pratiche tra i più giovani è una missione fondamentale della mia Amministrazione e per il futuro di una comunità - dichiara il sindaco Antonio Romeo -. Da anni lavoriamo infatti al fianco delle scuole per offrire a studenti e famiglie progetti educativi trasversali. La Food Bag è uno strumento semplice, che aiuterà i più piccoli a comprendere il valore del cibo e il rispetto per l'ambiente mediante la lotta allo spreco". "Crediamo che l'utilizzo delle Food Bag possa avere un impatto fondamentale non solo sui più piccoli, ma anche sulle famiglie, favorendo la consapevolezza sullo spreco alimentare e insegnando loro che in fondo bastano dei semplici gesti per fare la differenza e avere un impatto positivo” - commenta Augusto Pallavicini, Responsabile di Area Sodexo Italia.